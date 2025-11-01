今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。青学大の原晋監督（５８）は大会前日の１日、７年ぶり３度目の優勝に向けて「朝日にかける大作戦」を発令した。

マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）でエースで主将の黒田朝日（４年）は補欠登録だが、当日変更でエース区間の７区（１７・６キロ）に投入される見込みだ。

「黒田朝日は必ず快走しますよ。黒田朝日にタスキを渡すまでに、どれだけ踏ん張れるか、が鍵になります。もちろん、黒田朝日ひとりに責任を負わせるわけではなく、全員の走りが大事になります。それに今大会は朝日新聞社さん、テレビ朝日さんなどが主催です。テレビ朝日で生中継されます。大会そのものを盛り上げたい。名付けて『朝日にかける大作戦』です！」。原監督は堂々と話した。

「黒田朝日は７区、８区には小河原陽琉（２年）を準備しております」と原監督は会見で当日変更のプランも披露した。最長の最終８区（１９・７キロ）は、今年１月の箱根駅伝ではルーキーながら１０区（２３キロ）で歴代２位の１時間８分２７秒の好記録で区間賞を獲得した小河原に託す。

青学大は今年１月の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）では総合新記録で２年連続８度目の優勝を果たした。年度またぎの大学３大駅伝連勝を狙った今季開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）では、期待の２年生の２区・折田壮太、３区・飯田翔大（かいと）が苦戦して４区終了時点で、まさかの関東勢最下位の１１位。５区の塩出翔太、６区の黒田朝日の４年生が貫禄の連続区間賞で７位まで巻き返したが、３大駅伝では１３年箱根の８位以来、１２年ぶりに低い順位に沈んだ。

出雲駅伝に向けて、原監督は「ばけばけ大作戦」を発令。島根を舞台にしたＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」と進化を意味する「化ける」がかけられていたが「２年生に化けてほしかったが、化けませんでした。２０点でしたね」と原監督は厳しい表情で話した。その上で「出雲の失敗を糧に成長してほしい」と期待した。出雲駅伝で大学駅伝の洗礼を浴びた飯田は６区に登録された。前回３区の折田は全日本大学駅伝には出場せず、翌週のハーフマラソンで箱根駅伝のメンバー入りに向けてアピールを狙う。

出雲路は借りは伊勢路、そして、箱根路で返す。青学大は、まずは伊勢路で「朝日にかける大作戦」の大成功を期す。

今大会は前年覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口智規（４年）、スーパールーキー鈴木琉胤（るい）、「山の名探偵」工藤慎作（３年）を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。

◇青学大・原晋監督発令の大作戦シリーズと結果◇

１３年箱根駅伝 Ｚ大作戦（エース出岐雄大を切り札としてアンカーに起用。アルファベットの最後のＺが由来）８位

１４年箱根駅伝 Ｓ大作戦（９、１０区に世羅高出身の藤川拓也、竹内一輝を並べて勝負。世羅のＳが由来）５位

１５年箱根駅伝 ワクワク大作戦（原監督「初優勝できるかもしれない。ワクワクしている」。大作戦が初めて全国的に認知された）優勝

１５年出雲駅伝 青トレ大作戦（中野ジェームズ修トレーナーの指導による体幹トレーニングの効果をアピール）優勝

１５年全日本大学駅伝 あっぱれ大爆走大作戦（原監督「会見で司会者に急に振られて即興で考えた」。準備不足がたたり敗戦）２位

１６年箱根駅伝 ハッピー大作戦（原監督「選手、スタッフ、監督、コーチ、ＯＢ、ファン全員がハッピーになるレースをします」）優勝

１６年出雲駅伝 神ってるぞ青山大作戦（広島県出身の原監督がプロ野球・広島の緒方孝市監督が発した流行語をヒントに命名）優勝

１６年全日本大学駅伝 エビフライ大作戦（原監督「（開催地の）名古屋と言えばエビフリャー。頭から尻尾まで全部おいしい」）優勝

１７年箱根駅伝 サンキュー大作戦（３連覇＆３冠を目指す。原監督となって９度目の出場。感謝の気持ちで臨む）優勝

１７年出雲駅伝 陸王大作戦（原監督が出演したＴＢＳ系ドラマ「陸王」の番組宣伝？ フジテレビ系放送の出雲では相性が悪く敗戦）２位

１７年全日本大学駅伝 青山祭大作戦（学園祭シーズン。「打ち上げ花火をドンと上げたい」と意気込むも不発）３位

１８年箱根駅伝 ハーモニー大作戦（混戦必至だが、指揮者を自任する原監督は「美しいハーモニーを奏でることが出来れば勝てる」）優勝

１８年出雲駅伝 ヨロシク大作戦（出雲「４」勝目を狙う。「６」区間の総合力で勝負。ポイントは「４」区の吉田圭太。「９」度目の出雲路に臨む）優勝

１８年全日本大学駅伝 メラメラ大作戦（原監督「出雲駅伝を勝ったが、チーム全員満足していない。メラメラ燃えています」）優勝

１９年箱根駅伝 ゴーゴー大作戦（原監督「アチチ、アチ、燃えてるんだろうか！ 箱根５連覇に向けて郷ひろみさんのように燃えています」。しかし、不完全燃焼で惜敗）２位

１９年出雲駅伝 出てこい！駅伝男大作戦（原監督「レースで練習以上の力を出せる駅伝男が出てきてほしい」）５位

１９年全日本大学駅伝 私（青学大）失敗しないので大作戦（今大会を放送するテレビ朝日系人気ドラマの主演・米倉涼子の決めゼリフ）２位

２０年箱根駅伝 やっぱり大作戦（原監督「やっぱり青学大は強かった、と言わせたい」。宣言通りにＶ奪回）優勝

２０年出雲駅伝 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響で大会中止

２０年全日本大学駅伝 コロナに負けるな！大作戦（原監督「選手、監督、大会関係者、ファン全員でコロナに勝とう！」）４位

２１年箱根駅伝 絆大作戦（原監督「未曽有のシーズンの箱根駅伝では駅伝の原点である絆を大切して戦いたい」）４位

２１年出雲駅伝 結（むすび）大作戦（原監督「縁結びの神様として名高い出雲神社からスタートするレースに団結して臨む。コロナ禍が早く終結することを願う」）２位

２１年全日本大学駅伝 男前大作戦（原監督「青学大のイケメン（男前）ランナーが『男だろ！』のかけ声で力を発揮する駒大の前でレースを進める積極策で優勝狙う」）２位

２２年箱根駅伝 パワフル大作戦（原監督「選手、マネジャー、スタッフの『力』を結集してパワフルに戦います」）優勝

２２年出雲駅伝 パチパチ大作戦（原監督「まだコロナ禍の影響で大声の応援は難しいですが、すべての学生ランナーにパチパチと大きな拍手を送っていただきたい」）４位

２２年全日本大学駅伝 プライド大作戦（前年度の箱根駅伝王者のプライドをかけて臨む）３位

２２年箱根駅伝 ピース大作戦（原監督「世界中が平和になることを願う。平和であってこそ箱根駅伝が行われることに感謝）３位

２３年出雲駅伝 イット！大作戦（５年ぶりの一等賞を狙う。出雲駅伝を放送するフジテレビ系のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」の番宣も兼ねる）５位

２３年全日本大学駅伝 名古屋大作戦（原監督「序盤の名古屋エリアで勝負！）２位

２４年箱根駅伝 負けてたまるか！大作戦（絶対王者の駒大にチーム一丸で強い気持ちで挑む）優勝

２４年出雲駅伝 かっとばせ！！大作戦（原監督「ドジャースの大谷翔平に負けずに大学駅伝も盛り上げていきます」）３位

２４年全日本大学駅伝 イーゴ大作戦（ワシをモチーフにした青学大の公式マスコット「イーゴ」から。原監督いわく「いいゴールを目指す」というダジャレもかかっている）３位

２５年箱根駅伝 あいたいね大作戦（当時、闘病中だった故・皆渡星七（みなわたり・せな）さんへの思いを込める）優勝

２５年出雲駅伝 ばけばけ大作戦（島根県を舞台とした朝ドラにちなむ。進化を意味する「化ける」の意味も持つ）７位

２５年全日本大学駅伝 朝日にかける大作戦（エースの黒田朝日にタスキを託すまでの粘りが鍵。主催の朝日新聞、生中継するテレビ朝日への敬意も込める）？