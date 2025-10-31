WSを続々と観戦するVIP

ドジャースは今季、ブルージェイズとワールドシリーズ第3戦から第5戦を本拠地ロサンゼルスで戦った。2勝3敗と王手をかけられた状態で31日（日本時間11月1日）に第6戦をトロントで戦う。そんな中、ドジャースタジアムに詰めかけたVIPたちが話題にあっている。

27日（同28日）の第3戦は延長18回までもつれ込む死闘だった。そこにはカナダ出身の超人気歌手、ジャスティン・ビーバーさんが観戦。同姓のシェーン・ビーバー投手のユニホームで観戦したが、大谷の本塁打直後には親指を下にむけ、不満をあらわにしていた。

翌日の28日（同29日）は大谷翔平投手がワールドシリーズ初登板。英国のヘンリー王子と妻メーガンさんが観戦に訪れた。他にもシドニー・スウィーニーさんは大谷のユニホームを着用して来場。俳優のブラッド・ピットさんはドジャースのシャツを着用していた。

さらに29日（同30日）の第5戦にはレオナルド・ディカプリオさんらも観戦。「華がある」「すごい豪華すぎる」と連日の話題になっている。（Full-Count編集部）