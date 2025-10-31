暮らしを豊かにする食アイテムがそろう「無印良品」。ただいま開催中の「無印良品週間」は、気になっていた“あの味”をおトクに試すチャンスです。今回は、数々の無印フードをレビューしてきた成城スパ夫さんに、“買ってよかった”3つの絶品フードを教えてもらいました。

“百貨店レベル”の季節限定クッキー

まずおすすめしたいのが、「世界のお菓子 ブールドネージュ」。

【写真】具がたっぷりのライスバーガー

「ブールドネージュ」はフランス語で“雪の玉” という意味の言葉で、真っ白な粉糖をまとった丸いクッキーのこと。さくほろ食感が人気で百貨店などでもよく見かけるこのクッキーが、無印ではお手頃価格で買えちゃいます。

最もオーソドックスな「ブールドネージュ」は、無印良品公式ホームページで990件もの口コミが集まり、評価は脅威の4.8点（5点満点中）。殿堂入りレベルの商品なのですが、こちらに秋冬限定でショコラフレーバーが登場して、これがとくにおすすめ！

表面の粉糖に混ざってココアパウダーがまぶしてあるのでほんのりビターな風味。ひと口かむとサクほろ食感の中に、アーモンドの粒々感が押し寄せてきます。また、中の生地までしっかりココアパウダーが練り込まれているので、最後までショコラ感を堪能できるひと品です。

鉄板のペアリングは紅茶、コーヒーかと思いますが、シンプルに牛乳と合わせるだけでもとってもおいしいです。私は2、3球食べた後に、冷たい牛乳で追いかけるのがいちばん好きです。

鍋ひとつでできちゃう“とろうま”濃厚スープパスタ

カレーに次ぐ、第二の食の柱として展開を強化している、パスタ関連アイテム。

この時期になると、寒い時季にうれしいパスタソースが発売されるのですが、なかでもおすすめがこの「サーモンとマスカルポーネクリーム」です。

具材感は控えめながら、甘みとミルキーなコクのあるソースに、サーモンの風味をたしかに感じます。動物性のクリームを使っていて、コク深い味わいに仕上がりはすばらしいなと思います。

合わせるのは細めのスパゲッティでもいいですが、無印でも販売している「ショートパスタ」を合わせるのがおすすめ！ スープの具材感覚で食べることができます。

また、この商品はソースと一緒にパスタがゆでられるという、簡便調理になっているのもうれしいポイント。洗い物も減って一石二鳥です。

ちょっぴりお値段が張ることと、牛乳を加えるという手間はありますが、それらを差し引いても、激推ししたい商品です。

もっちり×スパイスがクセになる！新作ライスバーガー

無印で隠れ名品的に人気がある、冷凍食品のライスバーガー。

過去には、ガパオやプルコギ、ルーローハンといった世界各国の料理をおいしく再現していた無印良品。無印以外の市販で買えるライスバーガーは、焼き肉やカルビ味のようなガッツリ系のものが多い印象なので、無印のラインナップの豊富さはうれしい限り。

そして今回新商品として発売されたのが、インド料理を表現した「ひよこ豆と鶏肉のキーマカレー」です。

2個入り個包装になっているので、1個ずつ加熱できるのもgoodポイント。加熱する際は袋にちょっと切り込みを入れて、袋のままレンジで2、3分加熱したら完成です。

ほかのライスバーガーのラインナップと違い、今回のバンズはターメリックで色味づけをしてあって、見た目だけでも期待値が爆上がり！

肝心のお味ですが、毎度ながら、ライズバンズがもっちもちでおいしいです。また、バンズはかなりぶ厚めで、しっかりおなかにたまります。

中のキーマは、クミンやコリアンダー、カルダモンがほどよく効いていて、インド系の本格スパイスカレー食べているよう。

ルーの量も申し分なく、「ご飯が余ってしまう」という残念感も皆無。辛さはそこまでないので、辛いのが苦手な方でもいける味だと思います。

ヒヨコ豆はクセがなくて「香りとうま味を吸うスポンジみたいなお豆」だと思っているのですが、これが今回のライスバーガーでもとてもいい役目を果たしてくれていました。ほくほくとした食感を出しながら、キーマの芳しい風味をいい具合に絡め取ってくれています。

コンビニのおにぎりも結構いいお値段する時代。1個230円は決して高くない、むしろ味だけで見ればお買い得な商品だと思います。冷凍食品を扱っている無印良品の店舗で、ぜひチェックしてみてください！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください