「お天気の豆知識を紹介するマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんです」

「11月1日からら3連休、月曜日の11月3日は文化の日ですよね」

「実はこの文化の日は、お天気で〇〇な日とされています」

「お２人何かわかりますか？」

「日本国憲法公布の日？天気のイメージがなかったです」





（小玉アナウンサー）「秋を感じる日ですか？」

「晴れの特異日なんです」

「特異日とは、特定の天気が現れる割合が、その前後の日と比べてとても多かった日のことです」

「ですので、晴れの特異日とは、晴れが出現することが多い日ということなんですね」

「よく知られている晴れの特異日は10月10日、長く体育の日として親しまれてきました」

「その由来となったのが、1964年に開催された東京オリンピックなんですね」

「開会式が行われたのが10月10日、この日が選ばれたのは『晴れの特異日』だったからともいわれています」

「ちなみに、この日の徳島の晴れの割合は62・1％、11月3日は72・4％です」

■徳島の「晴れ出現率ベスト３」

「徳島の晴れの特異日ランキングを調べてみると」

「3位は1月1日で80％」

「2位は1月3日で83.3％」

「1位は11月4日で86.2％でした」

「週間予報週間予報を見ると、この先3連休、そして晴れの特異日である11月4日も日差しが期待できそうです」



「ここまでマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんでした」