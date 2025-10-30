¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ºá¤Ç¡È½ª¿È·º¡É¤Ë¡Ä¡¡¡È¹õËë¡É¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤È¶¦±é¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡ÙÍ½¹ð²ò¶Ø¡ã¥¥ã¥¹¥È¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡ÊEXO D.O¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢11·î5Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÁ´12ÏÃ¤Ç¡¢½é²ó¤Ï4ÏÃ¤ò°ìµóÇÛ¿®¡¢°Ê¹ß¤ÏËè½µ¿åÍËÆü¤Ë2ÏÃ¤º¤Ä¸ø³«¡Ë¡£º£²ó¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õËÜÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤¬Ì¥¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÈÈ¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤ºá¤ÇÅê¹ö¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¥Æ¥¸¥å¥ó¤¬¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿ÃË¤ØÉü½²¤òÀÀ¤¦¶Ë¸Â¤Î¼ÀÁö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¡ÈÌÏÈÏ»ÔÌ±¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÁ±ÎÉ¤ÊÃË¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Æ¥¸¥å¥ó¡Ê¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡Ë¡£Ìî¿´¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥¸¥å¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò½¦¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¡£Èà¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤½÷À¤ò½±¤Ã¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¶¯´¯»¦¿ÍÍÆµ¿¤À¤Ã¤¿¡£ºÛÈ½¤Î·ë²Ì¤Ï¡È½ª¿È·º¡É¡£
¡¡Èà¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÆàÍî¤Ø¤ÈÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£Ì¤Íè¤òÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Èà¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ØÞØ¬¤·¤¤Ã¤¿¿´¤È¡¢ÑÍºá¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤Î¿·Æþ¼ü¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¸¥å¥ó¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢Ìµ¼Â¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÇËÌÇ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¡ÖÉ¬¤ºÈÈ¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢½þ¤ï¤»¤ë¡×¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¹õËë¤Ï¡¢¥¢¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¡£¥Æ¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¥è¥Ï¥ó¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢åÌÌ©¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÀäË¾¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Æ¥¸¥å¥ó¤ÎÉü½²·à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë±Ô¤¯âË¤ß¤Ä¤±¤ë¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ÈÂÐÎ©¤Î¶õµ¤¤¬Éº¤¤¡¢Êª¸ì¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Õ¥ë¤ÊÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¸¥å¥ó¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¤µ¤¯Îö¡£±ÇÁüËÁÆ¬¡¢·ºÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¥Æ¥¸¥å¥ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÑÍºá¤ÇÆÍÁ³ÂáÊá¤µ¤ì¡¢Â¾¤Î¼ü¿Í¤é¤Ë¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤ï¤µ¤ì¿´¿È¤È¤â¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤â¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÔÀä¤ÊÉü½²¤òÀÀ¤¦¡£·ºÌ³½êÆâ¤ÇÆ±¤¸¼ê¸ý¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¤¢¤ëÃË¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹õËë¡¦¥è¥Ï¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¦¹ö¤·¤¿¥Æ¥¸¥å¥ó¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥è¥Ï¥ó¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£Â©¤ò¤Î¤àÇúÇË¥·¡¼¥ó¤ä¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¥Æ¥¸¥å¥ó¤È¥è¥Ï¥ó¤¬Ì¥¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Æ¥¸¥å¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¤Î°¡Ù¡Ø¹¾ÆîB¥µ¥¤¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡£¥¢¥¸¥¢¤Îµ®¸ø»Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ëÃË¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¸¥å¥ó¤ÎÉü½²Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥¤¥±¥á¥ó²¦»Ò¤Ö¤ê¤Ë¾ÂÍî¤Á¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡Ø100Æü¤ÎÏº·¯ÍÍ¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¡ØTHE MOON¡Ù¤ÇÁ¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡¢EXO¤ÎD.O.¤³¤È¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Ä¤Û¤É¶²¤í¤·¤¤°µÅÝÅª¥ô¥£¥é¥ó¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÉü½²Âå¹Ô¿Í ÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¡ØÁàºî¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤Ç¼Ò²ñÇÉ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾¼ê¥ª¡¦¥µ¥ó¥Û¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±é½Ð¤Ë¤Ï¡ØÊõ¤¯¤¸¤ÎÉÔ»þÃå £±ÅùÅöÁª¤¯¤¸¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥¸¥å¤È¡Ø¹ñÌ±»à·ºÅêÉ¼¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Ì¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¶§°ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ìµ¼Â¤Îºá¤ÇÊá¤Þ¤ê½ª¿È·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀäË¾¤ÎÃæ·ºÌ³½ê¤Ç²á¤´¤¹¥Æ¥¸¥å¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆ±¤¸¶¶ø¤Î¼ü¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥è¥Ï¥ó¤È¤¤¤¦ÃË¤Ë¤è¤Ã¤ÆåÌÌ©¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿±¢ËÅ¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¥Æ¥¸¥å¥ó¤Ï¼«¤é¤ÎÀµµÁ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤áÉü½²¤ò·è°Õ¤·¡¢ÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥¸¥å¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Ì¡¢¥ª¡¦¥µ¥ó¥Û
¢£¥¥ã¥¹¥È
¥Ñ¥¯¡¦¥Æ¥¸¥å¥óÌò¡§¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯
¥¢¥ó¡¦¥è¥Ï¥óÌò¡§¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹
