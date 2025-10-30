「かっちりしすぎ」を回避！【GU】大人が真似したい♡「抜け感ジャケットコーデ」

大人女性の秋コーデで積極的に取り入れたいジャケット。でも、きちんとしすぎるのは苦手……という人も多いのでは？ 上品さはキープしながら程よい抜け感も両立したいなら【GU（ジーユー）】のジャケットに注目！ 今回はおしゃれスタッフのコーデを参考に、抜け感たっぷりなジャケットのアイテム選びと着こなしのヒントを解説します。

大人の余裕を作るゆったりジャケットコーデ

【GU】「ダブルブレストジャケット」\4,990（税込）

ほどよくゆとりのあるシルエットが魅力のジャケット。ダブルブレストデザインでクラシカルな雰囲気も楽しみつつ、ややゆとりのあるシルエットで抜け感を演出します。お仕事コーデと差をつけるため、インナーやボトムスはあえてカジュアルアイテムに。袖をラフにまくり手首を見せることで、かっちりしすぎないジャケットコーデが完成！

パーカー合わせで遊び心を添えて

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

細かいチェック柄がクラシカルな印象を与えてくれそうなジャケット。パーカーとナロースカートを合わせれば、抜け感と女性らしさを両立した大人カジュアルスタイルに。このジャケットがあれば、きれいめだけど頑張りすぎない、理想のバランスを叶えてくれるかも。

