【フレームアームズ・ガール 出雲 Destroyer Ver.】 開発・発売元：コトブキヤ 2025年10月28日 発売 価格：9,680円 ジャンル：プラ モデル サイズ：全高約175mm

コトブキヤは、同社プラモデルシリーズ「フレームアームズ・ガール」より「出雲」のDestroyer Ver.を10月28日に発売した。価格は9,680円。

同社のオリジナルロボットプラモデルシリーズ「フレームアームズ」のスピンオフ「フレームアームズ・ガール」のキットで、柳瀬敬之氏デザインによる「フレームアームズ 出雲」を、島田フミカネ氏が美少女化したイラストをもとに立体化したもの。

本キットは2025年3月に発売された「フレームアームズ・ガール 出雲」のバリエーションキットになっている。

「フレームアームズ・ガール 出雲 Destroyer Ver.」

「フレームアームズ・ガール 出雲」（2025年3月 発売）

「出雲」は武装状態では航空母艦のような装甲、アーマーを備え重厚感のあるデザインとなっており、非武装状態でも複雑なボディスーツデザインが特徴的な見た目となっている。そして、武装を組み替えることで「出雲」本体を乗せることができる巡航形態への変形が可能となっている。

Destroyer Ver.ではブラックやグレーを基調としたカラーリングとなり、ボディスーツもハイレグを前面に押し出したデザインに変化。ヘアスタイルも新たにロングポニーテールや投擲用大型錨とチェーンが追加され、通常版の「出雲」とは異なる魅力を放つ。

本稿では「フレームアームズ・ガール 出雲 Destroyer Ver.」の組み立て工程からアクションポーズまでその魅力を紹介していく。

豊富なパーツ数と甲板をはじめとした存在感のある大型パーツ

「フレームアームズ・ガール 出雲 Destroyer Ver.」のパッケージは大型の箱タイプで、表紙は威風堂々とした「フレームアームズ・ガール 出雲 Destroyer Ver.」が描かれている。側面にはキットの作例イメージやポージング、各フェイスパーツが掲載されている。

【パッケージ】

側面には作例イメージやポージングが紹介されている

表情パーツや付属の水転写デカール

中にはPC（ポリキャップ）パーツを含む合計31枚のランナーとフェイスパーツ3種、塗装済みパーツ、ハンドパーツ、チェーン、水転写デカール、台座、取扱説明書が入っており、大ボリュームのキットとなっている。

ランナーは肌色やブラック、グレー系の艦船を彷彿とさせる成型色に差し色のホワイト、レッドなどの成型色が入っている。塗装パーツには肩、腰回りの繊細なデザインの色分けがされている。フェイスパーツは強気顔、不敵笑顔、猫口顔の3種類となっている。

水転写デカールは甲板のデカールや船体番号、アイデカールが収録されている。

【ランナー】

パーツA、パーツB

パーツC、パーツD×2

パーツE、パーツF

パーツG、パーツH

パーツI、パーツJ

パーツK、パーツL

パーツM×2、パーツN

パーツO、パーツP×2

パーツQ、パーツR

パーツS、パーツT

パーツU、パーツV（グリーン）

パーツV、パーツW

パーツX、パーツY

PCパーツ、ヘキサグラムPCパーツ

フェイスパーツ（3種）、塗装済みパーツ

ハンドパーツ、チェーン×2

台座、取扱説明書

水転写デカール

中身を確認したところで、続いて組み立て工程を紹介していく。

