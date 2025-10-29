【ちいかわ焼き】グランドオープンのイオンモール幕張新都心店に新しい味が登場！
ふわふわ生地に、あんやクリームをたっぷり詰め込んでちいかわ型に焼き上げた「ちいかわ焼き」の2号店が、千葉・幕張のイオンモール幕張新都心にオープン。このことを記念して、新しいお味のちいかわ焼きが登場予定だ。
＞＞＞ちいかわ焼きやグッズをチェック！（写真20点）
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が7巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」のお店。2025年4月7日に横浜みなとみらいに「ちいかわ焼き 横浜ワールドポーターズ店」がオープン、2号店となる「ちいかわ焼き イオンモール幕張新都心店」が、2025年11月25日（火）にグランドオープンする。
店舗は、えんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザイン。ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが皆様をお出迎えしてくれる。その他、ちいかわ焼きオリジナルイラストを使用したグッズも多数展開する。
そして「ちいかわ焼き イオンモール幕張新都心店」のオープンを記念して、11月25日（火）より新しいお味のちいかわ焼きが登場する。
新しい味は、ピスタチオの香ばしさとコクをいかした、まろやかな味わいのクリームが入った「ちいかわ（ピスタチオ）」。苺の果実をビターチョコと混ぜ合わせ仕上げた酸味と甘みのあるチョコレートクリームが入った「ハチワレ（苺チョコ）」。チーズの甘さと酸味、コクがほどよく調和したレアチーズ風味のクリームが入った「うさぎ（レアチーズ）」の3種類。
メニューは、Aセットが、ちいかわ（小倉あん）、ハチワレ（クリーム）、うさぎ（チョコレート）の3個入り。Bセットが新しい味のちいかわ（ピスタチオ）、ハチワレ（苺チョコ）、うさぎ（レアチーズ）の3個セット。Cセットは上記の6種類が入った6個入り。ちなみにお一人様最大6個まで（3個セット×2、または6個セット×1）の購入制限があるのでご注意を。
そしてグッズも多数展開。「ちいかわ焼き マスコット」「ちいかわ焼き 鈴付きキーホルダー」「ちいかわ焼き ガーゼハンドタオル」「ちいかわ焼き ランチョンマット」「ちいかわ焼き ランチサイズトートバック」など、かわいいイラストを使用したグッズ満載だ。
またオンラインショップでも「ちいかわ焼き」の販売を開始しているので、遠方の方はこちらを利用してみては。
