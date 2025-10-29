激闘の後…ロッカーでのミーティングの様子が公開された

【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、延長18回、6時間39分に及ぶ死闘を制した。球団公式X（旧ツイッター）は試合後のロッカーで行われたミーティングの様子を公開。ノリノリの大谷翔平投手の様子が「かわいい」「めっちゃ雰囲気いいよな」と話題となっている。

動画では、ロッカールームの真ん中でロバーツ監督がスピーチ。「私は君たち一人一人をこれほど誇りに思ったことはない」。ブルペンは使い切り、第2戦で先発していた山本由伸投手がブルペンで登板に備えるなど、総力戦での死闘を制した選手たちを称えた。

「これは単なる美辞麗句ではない。口先だけのことでもない。今夜の試合は、このロースターにいる一人一人の力が、野球の試合に勝つために必要だということを証明した。相手チームは我々を倒すために、今夜持てる力のすべてを出し切った。そして我々は誰一人として揺るぎもせず、諦めもせず、戦い続けた。それが我々だ。それが我々の姿だ。それは君たちがお互いを信じているからであり、これは特別なグループだ」

試合が終わったのは午後11時で、ミーティング時には日付が変わっていた。ロッカーでは「（明日の）先発投手が9回も出塁したんだぞ！」との声が飛び、ロバーツ監督は「今日この後まだ試合があるんだぞ。おい、今日この後まだ試合があるんだ」と気合を注入。すると第4戦で先発予定の大谷が両手を上げて絶叫。さらに投球フォームのポーズを取っておどけて見せ、ロッカーを盛り上げていた。

この動画にはファンからは「26:30にこれをアップしたフロントのSNS担当もお疲れ様ですだよ」「今日また試合がある！」「めっちゃ雰囲気いいよな」「大谷さんが、すごく凄く野球楽しそうだよ」「ぴょんぴょん谷」「かわいすぎる」と様々なリアクションが。また、「我々の先発ピッチャーは9回も塁に出たw」「Our starting pitcher was on base NINE times!（涙の絵文字）」など、ロッカーで飛んだ発言に注目する声も多かった。（Full-Count編集部）