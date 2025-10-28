東京ドームシティのイルミネーションイベント「TOKYO SNOW DOME CITY」！写真映え間違いなしのスノードーム＆巨大ツリー
◆東京ドームシティのイルミネーションイベント「TOKYO SNOW DOME CITY」！写真映え間違いなしのスノードーム＆巨大ツリー
東京ドームシティでは、2025年11月17日（月）?2026年3月1日（日）まで、毎年人気のイルミネーションイベント「TOKYO SNOW DOME CITY」を実施する。今年は、LEDライトの球数が大幅にアップ。約100万球もの光が園内をきらめかせる。幻想的な体験がかなうスノードーム、高さ約15mの巨大なメインツリーを鑑賞して、心ときめかせて。北欧がテーマのクリスマスイベント「TOKYO DOME CITY Nordic Xmas Park 2025」もお見逃しなく！
東京ドームシティの冬の風物詩「TOKYO SNOW DOME CITY」
東京ドームシティで毎年恒例となっている、冬のイルミネーションイベント「TOKYO SNOW DOME CITY」。21回目を迎える今年は、昨年の約65万球から約100球へと大幅にスケールアップ。スノードームや雪をテーマにした、美しいイルミネーションを堪能することができる。
見どころのひとつは、ラクーアガーデンに登場する「LUMINOUS SNOW DOME」。昨年好評だったスノードームがパワーアップし、さらに見応え満点のイルミネーションに。
さらに、高さ15mを誇る巨大なメインツリー「WONDER SNOW TREE」、光のトンネル「SPARKLE TUNNEL」などが登場。園内を美しく輝かせるイルミネーションをとことん鑑賞して。
また、12月の期間限定で、「北欧のクリスマス」をテーマにしたイベント「TOKYO DOME CITY Nordic Xmas Park 2025」の開催も。
華やかで迫力満点。約25万球がきらめく巨大なメインツリー
セントラルパーク芝生広場で楽しめるのが、「TOKYO SNOW DOME CITY」のシンボルである「WONDER SNOW TREE」。約15mもの高さを誇るメインツリーで、約25万球のLEDライトがさまざまな色へと変化していく。
見逃せないのが、15分に1度行われる光とシャボン玉の特別演出。周囲のビジョンと連動し、まるでスノードームの中に誘われたかのような幻想的な体験ができる。
今年は、イベントのタイトルで作られたフォトスポットも登場。記念撮影も楽しんで。
■WONDER SNOW TREE
場所：セントラルパーク芝生広場
特別演出スケジュール：17:00〜21:45 毎時00分／15分／30分／45分
スノードームにさまざまな冬景色へと移り変わるジオラマが！
ラクーアガーデン1階にお目見えするのは、「LUMINOUS SNOW DOME」。
昨年からパワーアップし、スノードーム内に東京ドームシティをイメージしたジオラマが登場。ベルを鳴らすと、ジオラマの街並みがさまざまな冬の景色へと変化していく。幻想的な光景にうっとりときめいて。
※体験は21:00まで
スノードームへ誘われたかのよう。光り輝くトンネルへ
ラクーア2階のサンダードルフィン下通路には、光のトンネル「SPARKLE TUNNEL」が出現。スノードームに入り込んでいくような感覚を楽しむことができる。光が反射し輝く景色は、ロマンティックそのもの。
6日間だけ！北欧をのクリスマスをテーマにしたイベント
2025年12月13日（土）・14日（日）、20日（土）・21日（日）、24日（水）・25日（木）の6日間は、クリスマスイベント「TOKYO DOME CITY Nordic Xmas Park 2025」を開催。
「北欧のクリスマス」がテーマで、家族を大切にする北欧の人々の暮らしからインスピレーションを得た、心安らぐクリスマスを体験できる。
サンタさんとの記念撮影を楽しんだり、北欧雑貨を中心とした品揃えのクリスマスマルシェで買い物をしたり、グルメキッチンカーで温かなフードを買ったり、この時期ならではのコンテンツがいっぱい。大切な人と訪れれば、素敵な思い出作りができそう。
そのほか、映画上映、モルック体験コーナー、シャボン玉パフォーマンスショーも。
■TOKYO DOME CITY Nordic Xmas Park 2025
開催期間：2025/12/13（土）・14（日）・20（土）・21（日）・24（水）・25（木）
開催時間：11:00〜19:00 ※イベント内容により異なる
東京ドームシティでは、2025年11月17日（月）?2026年3月1日（日）まで、毎年人気のイルミネーションイベント「TOKYO SNOW DOME CITY」を実施する。今年は、LEDライトの球数が大幅にアップ。約100万球もの光が園内をきらめかせる。幻想的な体験がかなうスノードーム、高さ約15mの巨大なメインツリーを鑑賞して、心ときめかせて。北欧がテーマのクリスマスイベント「TOKYO DOME CITY Nordic Xmas Park 2025」もお見逃しなく！
東京ドームシティの冬の風物詩「TOKYO SNOW DOME CITY」
東京ドームシティで毎年恒例となっている、冬のイルミネーションイベント「TOKYO SNOW DOME CITY」。21回目を迎える今年は、昨年の約65万球から約100球へと大幅にスケールアップ。スノードームや雪をテーマにした、美しいイルミネーションを堪能することができる。
見どころのひとつは、ラクーアガーデンに登場する「LUMINOUS SNOW DOME」。昨年好評だったスノードームがパワーアップし、さらに見応え満点のイルミネーションに。
さらに、高さ15mを誇る巨大なメインツリー「WONDER SNOW TREE」、光のトンネル「SPARKLE TUNNEL」などが登場。園内を美しく輝かせるイルミネーションをとことん鑑賞して。
また、12月の期間限定で、「北欧のクリスマス」をテーマにしたイベント「TOKYO DOME CITY Nordic Xmas Park 2025」の開催も。
華やかで迫力満点。約25万球がきらめく巨大なメインツリー
セントラルパーク芝生広場で楽しめるのが、「TOKYO SNOW DOME CITY」のシンボルである「WONDER SNOW TREE」。約15mもの高さを誇るメインツリーで、約25万球のLEDライトがさまざまな色へと変化していく。
見逃せないのが、15分に1度行われる光とシャボン玉の特別演出。周囲のビジョンと連動し、まるでスノードームの中に誘われたかのような幻想的な体験ができる。
今年は、イベントのタイトルで作られたフォトスポットも登場。記念撮影も楽しんで。
■WONDER SNOW TREE
場所：セントラルパーク芝生広場
特別演出スケジュール：17:00〜21:45 毎時00分／15分／30分／45分
スノードームにさまざまな冬景色へと移り変わるジオラマが！
ラクーアガーデン1階にお目見えするのは、「LUMINOUS SNOW DOME」。
昨年からパワーアップし、スノードーム内に東京ドームシティをイメージしたジオラマが登場。ベルを鳴らすと、ジオラマの街並みがさまざまな冬の景色へと変化していく。幻想的な光景にうっとりときめいて。
※体験は21:00まで
スノードームへ誘われたかのよう。光り輝くトンネルへ
ラクーア2階のサンダードルフィン下通路には、光のトンネル「SPARKLE TUNNEL」が出現。スノードームに入り込んでいくような感覚を楽しむことができる。光が反射し輝く景色は、ロマンティックそのもの。
6日間だけ！北欧をのクリスマスをテーマにしたイベント
2025年12月13日（土）・14日（日）、20日（土）・21日（日）、24日（水）・25日（木）の6日間は、クリスマスイベント「TOKYO DOME CITY Nordic Xmas Park 2025」を開催。
「北欧のクリスマス」がテーマで、家族を大切にする北欧の人々の暮らしからインスピレーションを得た、心安らぐクリスマスを体験できる。
サンタさんとの記念撮影を楽しんだり、北欧雑貨を中心とした品揃えのクリスマスマルシェで買い物をしたり、グルメキッチンカーで温かなフードを買ったり、この時期ならではのコンテンツがいっぱい。大切な人と訪れれば、素敵な思い出作りができそう。
そのほか、映画上映、モルック体験コーナー、シャボン玉パフォーマンスショーも。
■TOKYO DOME CITY Nordic Xmas Park 2025
開催期間：2025/12/13（土）・14（日）・20（土）・21（日）・24（水）・25（木）
開催時間：11:00〜19:00 ※イベント内容により異なる