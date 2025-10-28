『パンダのすごい世界』公開決定！ シャンシャンも暮らす中国のパンダ保護研究センターが舞台
ジャイアントパンダの一生に迫る映画『パンダのすごい世界』が、2026年2月6日より全国順次公開されることが決定。あわせて、日本版ティザーポスターと場面写真1点が解禁された。
【写真】木登り大好きな子どもパンダをとらえたキュートすぎる場面写真
白黒模様のまるまるとした見た目と愛くるしい仕草で、世界中の人々を虜にするジャイアントパンダ。日本でも1972年の初来日以来、半世紀にわたって愛され続けてきた。パンダが初めて上野動物園に来園した10月28日は、「パンダの日」にも制定されている。
本作は、そんなパンダの一生に迫るドキュメンタリー。中国四川省、北京、香港に暮らす幅広い年齢のパンダに密着し、誕生から成長過程、野生復帰の訓練、国際文化交流、老後の生活までを描く。知られざるパンダの姿はもちろん、繁殖・保護活動や“生きる化石”とも呼ばれるパンダの800万年にもおよぶ歴史にも迫る。パンダのユニークな生態を記録した、貴重な映像作品となっている。
主な舞台は、四川省に点在するジャイアントパンダ保護研究センター。なかでもジャイアントパンダ保護区は、総面積およそ9200平方キロメートルにおよぶ7つの自然保護区と9つの自然公園から構成され、ユネスコの世界自然遺産にも登録されている。2023年まで上野動物園で過ごしたシャンシャンをはじめ、日本から返還されたパンダたちがそれぞれ暮らす場所でもあり、近年は日本から訪れるパンダファンも少なくない。そこで野生復帰を目指す親子パンダや双子パンダ、さらにパンダ界のスターで“世界一の人気者”と称されるホワホワなど、個性あふれる可愛らしいパンダたちが多数登場。シャンシャンや、韓国で絶大な人気を誇ったフーバオもチラリと顔を見せる。
さらに、深い絆で結ばれたパンダと飼育員の感動的な姿も描かれる。彼らの献身的な努力によって、1980年代に1100頭のみだった野生のパンダは、現在1900頭にまで増加。絶滅の危機から脱しつつあるパンダと人間が共に生きる道筋にも光を当てる。来たる2026年2月には上野動物園のシャオシャオとレイレイが中国へ返還される。日本でパンダの姿が見られなくなる日が近い今、本作はパンダと人間の関係を見つめていく。
このたび解禁されたティザーポスターは、木の上からこちらに向かって手を振る可愛らしいパンダの姿を捉えたもの。保護区の雄大な自然に囲まれ、日本ではなかなか見ることのできない貴重なパンダの姿への期待を高める1枚となっている。また場面写真は、木登りが大好きな子どものパンダを捉えた愛らしいショットだ。
映画『パンダのすごい世界』は、2026年2月6日より全国順次公開。
【写真】木登り大好きな子どもパンダをとらえたキュートすぎる場面写真
白黒模様のまるまるとした見た目と愛くるしい仕草で、世界中の人々を虜にするジャイアントパンダ。日本でも1972年の初来日以来、半世紀にわたって愛され続けてきた。パンダが初めて上野動物園に来園した10月28日は、「パンダの日」にも制定されている。
主な舞台は、四川省に点在するジャイアントパンダ保護研究センター。なかでもジャイアントパンダ保護区は、総面積およそ9200平方キロメートルにおよぶ7つの自然保護区と9つの自然公園から構成され、ユネスコの世界自然遺産にも登録されている。2023年まで上野動物園で過ごしたシャンシャンをはじめ、日本から返還されたパンダたちがそれぞれ暮らす場所でもあり、近年は日本から訪れるパンダファンも少なくない。そこで野生復帰を目指す親子パンダや双子パンダ、さらにパンダ界のスターで“世界一の人気者”と称されるホワホワなど、個性あふれる可愛らしいパンダたちが多数登場。シャンシャンや、韓国で絶大な人気を誇ったフーバオもチラリと顔を見せる。
さらに、深い絆で結ばれたパンダと飼育員の感動的な姿も描かれる。彼らの献身的な努力によって、1980年代に1100頭のみだった野生のパンダは、現在1900頭にまで増加。絶滅の危機から脱しつつあるパンダと人間が共に生きる道筋にも光を当てる。来たる2026年2月には上野動物園のシャオシャオとレイレイが中国へ返還される。日本でパンダの姿が見られなくなる日が近い今、本作はパンダと人間の関係を見つめていく。
このたび解禁されたティザーポスターは、木の上からこちらに向かって手を振る可愛らしいパンダの姿を捉えたもの。保護区の雄大な自然に囲まれ、日本ではなかなか見ることのできない貴重なパンダの姿への期待を高める1枚となっている。また場面写真は、木登りが大好きな子どものパンダを捉えた愛らしいショットだ。
映画『パンダのすごい世界』は、2026年2月6日より全国順次公開。