和食の達人である笠原将弘さんに、旬の素材を使った簡単でおいしい副菜を教えてもらいました。今回は「エノキとニンジンのゴマ炒め」。香ばしいゴマの風味とエノキの歯ごたえが楽しめる一品で、ごはんがすすむ味わいに仕上がります。手軽につくれてつくりおきにもぴったりですよ。

口いっぱいに広がる、ゴマの香りがたまらない一品

香ばしい甘辛味があとを引くお助け常備菜。【調理時間：10分】

●エノキとニンジンのゴマ炒め

【材料（4人分）】

エノキダケ 1袋

ニンジン 1本（200g）

サラダ油 大さじ1

A［酒大さじ3 しょうゆ大さじ2 砂糖大さじ1］

すりゴマ（白） 大さじ1と1／2



【つくり方】

（1） エノキは根元を切り落とし、半分に切ってほぐす。ニンジンは4cm長さに切り、マッチ棒くらいの細切りにする。

（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）のニンジンを炒める。しんなりしたら、エノキを加えて炒め合わせる。

（3） Aを加えて煮からめ、すりゴマを加えて混ぜ合わせる。

［1人分91kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5ml、1合=180mlです