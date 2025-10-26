バブリーキャラでおなじみの平野ノラさんは、元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人に。そんなノラさんですが、「人生の第7次片付け」を経て、新居への引っ越しを完了。とことんものと向き合うことで、過去最少のクローゼットに！ 今月47歳を迎えるノラさんが、手放すことで得た気づきをつづってくれました。

300点以上のものを手放して得たもの

やっぴー！ 秋めいて謎めいてノラです。

【写真】ノラさんの新居の「最小クローゼット」

やっと涼しくなり貴重な秋がやって来たー！ 私は人生を変える「第7次片付け」を経て、新居への引っ越しも無事に終わりました。

今年300点以上のものを手放して得たのは、「心地よく快適な空間」と「新しい自分」。

いちばんの変化は服とアクセサリー。

一生使う！ と思っていた一軍ワードローブが、ふと古くさく似合わなく感じたり、デザインよりも心地よさが大切になり、思いきって手放しました。

場所をあまり取らない小さなアクセサリーや帽子やスカーフはついコレクションになりがちですが、ここ数年使っていなかったものは冷静に判断し処分。

新居で「過去最少のクローゼット」を実現！

新居のクローゼットはそれまで住んでいた家よりもとても狭く、しかも娘と共有！ スペースがたりなければ、ハンガーラックを追加して使う予定でいました。

同時に、こんな小さなクローゼットに本当に気に入った服だけを納められたら…。服を選ぶ時間、管理や衣替えの手間も減り快適だろう…なんてワクワクしながらも、絶対無理だろうなぁ。なんて正直思っていました。

そして引っ越し当日。なんと！ なんと！ 服が収まった！ 仕事用も含めて！ おったまげ〜！ 過去最少クローゼットなのにマンモスうれぴーのです。

愛用していたキャビネットを手放し、爽快！

さらに、アクセサリーや小物や下着を収納するために、長年愛用していたアンティークのドレッサーつきキャビネット。新居に置いてみたけれど、部屋の雰囲気とまったくマッチせず浮いてる。

頭をフル回転させて、キャビネットに収納していたものを備えつけの小さな棚へ収め、下着は洗面所へ、季節物の肌着などはボストンバックへフレキシブルにあるもので工夫して収納。

当初収まりきれなかった服をかけるはずだったハンガーラックも、愛用していたキャビネットも、引っ越し屋さんに当日に引き取っていただき、リサイクルへ。

アクセサリーは少しずつ厳選して減らしてきましたが、まさか収納していたドレッサーを手放せるとは思いもせず。ものと一緒に自分の古い固定観念も手放せたと、なんとも爽快な気持ちでいます。

年齢を重ねたからこそ、ものに支配されない心地よい暮らしへ

服が減ったのに、コーデの組み合わせが増え、新鮮！ 300点以上のものを手放した先に出合えた体験でした。

私は今月47歳を迎えます。汚部屋時代からコツコツ片付けを繰り返して20年。手放すごとに人生を輝かせてきました！

老いを感じるし、体力も気力も減り、子育て仕事に必死な日々を送ってます。だからこそものに支配されない心地よい暮らしが必要ですね。自分をもてなせる自分でこれからも身軽にフレキシブルに生きていきたいです。