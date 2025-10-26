仕事と育児の向き合い方や、「小1の壁」といった悩みは、働く母親にとって避けて通れないもの。しかし考え方を少し変えると、より自分らしく、前向きな気持ちで子育てと向き合えるかもしれません。今回は、ライター・エッセイストとして活躍しながら、14歳の息子さんを育てるシングルマザーの佐藤友美（さとゆみ）さんに、仕事と育児とバランスを取るためのコツを教えてもらいました。

子どもを産んで、以前よりも「できること」が増えた

仕事と育児を両立させることは、働く母親にとって大きな課題。「仕事にもっと打ち込みたいけれど、目の前の子育てに追われてままならない…」、そんなジレンマを抱える方は少なくありません。ただ、育児を通じて仕事にも活かせる新たな視点を得ることもある、とさとゆみさん。

【写真】ライター・エッセイストのさとゆみさん

「子どもを産む前は、できなくなることが増えるんだろうな、と思っていたんです。でも、実際は逆で、できるようになったことの方がたくさんありました。たとえば、昔の私は会話とは人を打ち負かすことだと思っていて、キャッチボールではなく全部ホームランを打つつもりで話していました」（さとゆみさん、以下同）

それが子どもとの会話では通用しなかったそう。

「子どもに『ママ、これっておかしくない？』と純粋に聞かれると、自分の都合を押しつけていただけだと気づかされたり、『ごめんね』と素直に謝れるようになったり。謝罪は仕事のミスを認めること、つまり裁判で負けるようなものだと思っていたんですけどね（笑）」

子育ては人に頼っていい。「母親にしかできないこと」を大切に

また、仕事と育児の両立に関して、よく話題に挙がるのが「ワークライフバランス」という言葉。しかし、さとゆみさんは「プライベートと仕事をあえて切り分ける必要はないと考えている」と話します。

「以前、ある女性社長にインタビューしたときに聞いた言葉ですが、『ワークとライフのバランスを取って、両立しようと思うから大変なの』と。そうではなくて『私の24時間でやりたいこと、やらなきゃいけないことをやるだけ』と話していらしたのが心に残っています」

これをきっかけに、さとゆみさん自身も子育てにおいては「絶対に自分にしかできないこと」を考えるようになったそうです。

「たとえば、料理や掃除、本の読み聞かせはほかの人にしてもらうこともできますが、『ママはあなたのことが大好きで、本当に大事に思っている』と子どもに伝えることだけは、母親である私にしかできない。それ以外のことはどんどん人やものに頼っていいと思うんです。お総菜を買ってきたからといって、愛情が減るわけじゃないと思うんですよね」

働きながらの育児。罪悪感を軽くする2つの考え方

働きながら育児をしていると、出張で家を空けたり、帰宅が夜遅くなることに後ろめたさを感じてしまうこともあります。そんな母親特有の罪悪感を軽くする2つの考え方を、さとゆみさんに教えてもらいました。

●その罪悪感は夫婦平等のもの？

1つは「これって、パパだったら罪悪感を抱くかな」と考えてみること。

「もし男性が同じ状況で罪悪感を抱かないのであれば、それは性別による役割意識が原因かもしれません。だとしたら、自分も抱かなくていいんじゃないかな、と。以前、元夫と子どもの預け先について相談したとき、彼が『ゆみさんが働きたいんだったら、保育園でいいと思うよ』と言ったんです。そのとき私は、『あなたも働きたいんだよね？ 私たち2人ともが働きたいから、保育園に預けるんだと思っているよ』と伝えました」

ほんのわずかな話し合いでしたが、これをきっかけに「保育園に預けたのは私たち2人とも働きたいから」という意識で6年間過ごすことができました。送り迎えなども「今日はどっちが行く？」と相談しながら子育てができたそうです。

●「子どもがかわいそう」の正体を見極める

もう1つは、「子どもがかわいそう」というような世間の声の正体を見極めること。

「たとえば、居酒屋に子どもをつれていくなんてかわいそう、とか、育児に関する“かわいそう”という言葉を耳にすることがあるかもしれません。そんなときは、文章の構造を紐解いて考えるのがおすすめです」

「よく考えると、こうした言葉の主語は“子ども”ではないんですよね。“世間のみんな”でもありません」と、さとゆみさん。

「『子どもがかわいそう』という言葉は、『（私は）子どもがかわいそうだと思った』という、どこかの誰かのたったひとりの感想にすぎないのです。それなのに、（私は）の主語が省略されると、世間のみんなが言っているかのように聞こえてしまう。この言葉の主語は誰だろう？ 子どもでも世間でもないよなとわかれば、批判されていると感じるのではなく、『人それぞれ、いろんな意見があるよね』と聞き流しやすくなると思います」

「小1の壁」に直面したとき、親ができること

保育園時代とは生活がガラリと変わり、親子ともに大きな変化に直面する「小1の壁」。

インタビューを担当したESSEonline編集者もまさに直面中。そのエピソードを伝えたところ、さとゆみさんも、息子さんが小学1年生のときが「これまでの子育てでいちばん大変だった」と振り返ります。

「息子も環境の変化に大きなプレッシャーを感じていたのか、何回か家出をしたりして、大変でした。ただ、大人だって新しい職場に異動したらものすごいストレスを感じるのだから、子どもがそうなっても当然ですよね。当時は『突然、反抗期が来た！』なんて思っていましたが、今思えば彼も苦しかったんだろうな、と思います」

そんな困難な時期に、さとゆみさんが先輩ママに教わり、続けていたことがあるそうです。それは、息子さんが寝た後に、寝顔に向かって「ママは大好きだからね、本当に大好きだからね」と毎日伝えることでした。

「効果があったかはわかりませんが、ケンカした日も、出張で起きている時間には会えなかった日も、必ず続けました」

さとゆみさんのお話には、働く女性が自分らしく生きるヒントにあふれていました。実体験をつづったエッセー『ママはキミと一緒にオトナになる』（小学館刊）にも、心がふっと軽くなる子育てのエピソードが満載です。ぜひ読んでみてくださいね。

※ この記事は2025年7月にvoicyチャンネル「明日のわたし研究所 by ESSE」で放送した内容を再編集して記事化しています