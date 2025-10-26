キタ！ キタ！ キターーッ！（歓喜）【Can★Do】ガバッと買い占めたい！「新作アイテム」

【Can★Do（キャンドゥ）】から、チップとデールデザインの新作アイテムが登場！ 今回はその中から、秋らしいフェイクファー素材のバッグやデイリーに使えるポーチ、ストラップなどをご紹介します。チップとデールの可愛らしさはそのままに、ミドル世代が持ちやすい落ち着いたデザインと、手に取りやすい価格も魅力。気になったらぜひ店頭でチェックしてみて。

秋のお出かけに持ちたいフェイクファーバッグ

【Can★Do】「ファーマルシェバッグ」\880（税込）

明るめのブラウンと、ふわふわしたフェイクファー素材がチップとデールらしいバッグ。見た目にもあたたかい印象で、秋らしいムードを醸し出します。幅広の持ち手とコロンとしたフォルムが可愛らしく、コーデのアクセントになってくれそう。サイズは約25cm × 25cmとなっており、ちょっとしたお出かけや荷物が多い日のサブバッグにおすすめです。

まんまるチャームが可愛らしいフラットポーチ

【Can★Do】「ファーフラットポーチ」\550（税込）

こちらは同素材を使用したフラットポーチ。合皮素材のタグにプリントされたチップとデールの可愛らしい表情に、思わず笑顔になりそう。ファスナーの金具には、優しげなベージュカラーのまんまるチャームが付いています。チャームは取り外し可能で、別使いできるのも嬉しいポイント。ポーチはかさばらないフラットタイプなので、ガジェットや小物類の整理に重宝しそうです。

斜めがけもOKなリバーシブル仕様のネックストラップ

【Can★Do】「ネックストラップ」\330（税込）

ストラップにもアクリルチャームにもチップとデールがプリントされた、見ているだけで気分が上がりそうな「ネックストラップ」。表情豊かなチップとデールがなんとも可愛らしいデザインです。ストラップはベージュと薄茶色のリバーシブル仕様で、気分に合わせて使い分けが可能。長さ調節をすれば最長120cmになり、斜めがけにも対応できます。

3種類のチャームがセットになったキーホルダー

【Can★Do】「アクリルキーホルダー」\330（税込）

チップとデールの顔のスクエア型チャーム、「CHIP ’N’ DALE」のロゴが入ったチャーム、キノコ型チャームがセットになったお得感のあるキーホルダー。それぞれサイズや形が異なるチャームなので、バッグなどにジャラ付けしたときに存在感があってキュート。外れにくいワイヤーリングを採用しており、プチプラとは思えないのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S