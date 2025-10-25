ジブラルタル海峡を通過中の空母「ジェラルド・フォード」＝１日/Alyssa Joy/US Navy/Getty Images

（ＣＮＮ）米海軍が「世界で最も高性能で適応力が高く、強力な戦闘プラットフォーム」と称する空母「ジェラルド・フォード」が、カリブ海へ派遣される。トランプ米政権が麻薬密輸疑惑を理由にベネズエラへの軍事的圧力を強める中での派遣となる。

以下ではジェラルド・フォードや、カリブ海での米国の作戦に加わる戦力について概観する。

ジェラルド・フォードは排水量１０万トン以上、全長約３３４メートルを誇り、米国がこれまで就役させた軍艦の中で最大。

２０１７年に就役したこの艦艇はジェラルド・フォード級の１番艦で、米海軍のニミッツ級空母１０隻の後継艦に当たる。最も古いニミッツ級空母は来年退役予定だ。

ジェラルド・フォードの乗員は空母航空団を含め、およそ４６００人。これはニミッツ級に比べ２０％ほど少なく、海軍によれば、より効率性の高いシステムの採用で人員削減が可能になっているという。

ジェラルド・フォードを世界で最も先進的な空母たらしめているのはこの効率性だ。要となる原子炉２基の正確な仕様は機密扱いだが、海軍によると、ニミッツ級の３倍の電力を生み出せるという。

この余剰電力により、ジェラルド・フォードでは「電磁式航空機発進システム（ＥＭＡＬＳ）」の運用が可能になる。蒸気ではなく磁力を利用することで、航空機をより速く、より重い兵器と多くの燃料を搭載した状態で射出でき、艦載戦闘機の航続距離や攻撃力が向上する。

また、飛行甲板への着艦時に航空機の尾部のフックをワイヤーで捕捉する「先進型アレスティングギア」も搭載する。海軍の説明では、デジタル制御されるアレスティングギアの存在で出撃回数の増加や、エネルギー消費量の削減を実現しているという。

ジェラルド・フォードの飛行甲板はニミッツ級に比べ幅が約１．２メートル広い。飛行甲板上の艦橋構造物（アイランド）を小型化して後方に配置することでスペースが拡大し、航空機の移動に対応しやすくなっている。

ジェラルド・フォードの「牙」となるのは、艦載機のＦＡ１８戦闘攻撃機だ。

ＦＡ１８はボーイング製の双発機で、空対空ミサイルや空対地ミサイル、対艦ミサイルのほかレーザー誘導爆弾を搭載可能。海軍によると、最大戦闘行動半径は２０１１キロに達する。

フォードには電子妨害機や早期警戒管制機、輸送機、ヘリコプターなども搭載されている。

ただし、最新鋭ステルス戦闘機のＦ３５Ｃは搭載されていない。第５世代機に当たるＦ３５Ｃの運用に必要な改修は今後の整備期間で行われる見通しで、時期は未定だ。

フォードを実戦投入可能な状態に持って行くまで、海軍は苦戦を強いられた。就役は２０１７年だが、高度なシステムに生じた不具合の解消に時間を要し、初配備は２２年にずれ込んだ。

２３年には初の実戦派遣となる８カ月の航海に出発。イスラム組織ハマスによる１０月７日のイスラエル攻撃の後には、東地中海に展開する場面もあった。