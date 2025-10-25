¤·¤Ê¤³¡¢°Å·¸õ¤ÎÃæ¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô420Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Î¤·¤Ê¤³¤¬25Æü¡¢Åìµþ¡¦³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖINTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯°Å·¸õ¤ÎÃæ¡¢²°³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤·¤Ê¤³¡£2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¼«¿È½é¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤·¤Ê¤³¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤äº£Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ò´Þ¤à4¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¶Ê¤Î´Ö¤Ë¡¢¤·¤Ê¤³¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«À²¤é¤·¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤â²ñÏÃ¤·¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ¹â! ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ß¤ó¤Ê¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤!¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¤Ï¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇTGC¤µ¤ó¤Ç¤Î»ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆ°²è¤¬1000ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤!? ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1000ËüºÆÀ¸ÆÍÇË¤·¤¿¤Î¶Ê¤¬¼¡¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤Ê¤³¤À¤è! º£Æü¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¤³¤ì¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤È¸å¤í»Ñ¤â¸«¤»¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢²þ¤á¤Æ¡Öº£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
