こっしーさんの漫画「飲み会パパの末路」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

朝、娘を保育園に送っていく担当なのに、飲み会から帰ってこない夫。度重なる朝帰りに、妻はついに…という内容で、読者からは「イライラしちゃう！」「世の中にこんなにヒドい男性がいるんだ」などの声が上がっています。

飲み会ばかりの夫、実は意外と多い？

こっしーさんは、インスタグラムとブログ「看護師ママこっしーのスカッと漫画酒場」で漫画を発表しています。こっしーさんに作品について話を聞きました。

※「飲み会パパの末路」は現在も連載中で、この記事では第8話から第15話までをご紹介します。続きはこっしーさんのインスタグラムとブログで読むことができます。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

こっしーさん「2年ほど前、長女が1歳の頃です。長男の出産を機にインスタグラムの育児漫画にハマり、『私もこんなふうに漫画を描いてみたい！』と思い、始めました。

また私は看護師なのですが、周囲から『看護師さんだから、育児も看病も大丈夫だよね』と見られていることに追い詰められ、育児ノイローゼになりました。私のような思いをした人の、肩の力が抜けるような漫画を描きたい、という思いもありました。

ただ、育児漫画はそこまで閲覧数が増えなかったので、今のようなスカッと漫画を描くに至りました。スカッと漫画を描くことで、自分のストレスも浄化しています（笑）。今後は、看護師の気持ちを代弁してスカッとしてもらえる漫画も増やしてきたいです」

Q.実話を元にしたフィクションということですが、このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

こっしーさん「身近で、『飲み会ばっかりで夫が帰ってこない。朝も起きてこない』という話を聞いて、『そういう男性って多いのかな？』と思って検索してみると、めちゃくちゃ多くて！ 苛立っている女性の悲しみや嘆きを代弁して、スカッとさせたいと思って描きました」

Q.もしご自身がこの奥さんの立場だったら、どのような行動をすると思いますか。

こっしーさん「話し合いはすると思いますが、そのうえで改善がなく、夫がいなくても生活が回るようなら追い出します！ 夫がいないと生活が回らないのであれば、その基盤を整えるようにアプローチすると思います」

Q.世の中の「飲み会も仕事！」と言う夫に対して、言いたいことはありますか。

こっしーさん「『飲み会も仕事！』と言うのは構わないですが、その陰で支えてくれいる妻がいることに感謝し、感謝を伝えることはしてほしいです。飲み会から帰ってきたら必ず切り替えて、家事や育児をしてほしいです。『できないなら年収2000万くらい稼いでこい！』と言いたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

こっしーさん「『世の中にこんなひどい男性がいるの！？』『イライラしちゃう！』などのコメントが寄せられています。これからみんながスカッとするようなラストを迎えるので、楽しみにしていてください」