双子の大食い姉妹・はらぺこツインズ、活動休止 あこは即時入院、かこも体調不良続く
双子の大食い姉妹・はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）が24日、自身のSNSで活動休止することを発表した。
【動画】3日前には…大食い動画をアップしていたはらぺこツインズ
かこは、自身のインスタグラムで「【お知らせ】はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）活動休止のご報告 いつも温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と伝えた。
続けて「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」とした。
その上で「現在は、医師の指導のもと、体調の回復に専念しております。YouTubeにつきましては、これまでに撮影・編集を終えたストック動画を順次公開させていただく予定です」と今後について報告。
最後は「突然のご報告となり、日頃より応援してくださっているファンの皆様、並びに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。復帰の時期につきましては、改めてご報告させていただきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と締めくくった。
