秋冬はチョコレートがおいしい季節。無印良品で再販された「ボンボンショコラ」はXの公式投稿で「3.9万いいね」を獲得し、“みんなが待ってた”注目のチョコレートなんです。トレンドフードに詳しいESSEonlineライターの高梨リンカさんは「高級チョコのようなぜいたくな味が手頃な価格で楽しめる」と絶賛！ 普段から無印良品のフードを愛用している高梨さんに、実際に食べ比べてもらい、その魅力を徹底レビューしてもらいました。

無印良品・秋冬の人気チョコレート「ボンボンショコラ」

秋冬は各社・各メーカーがさまざまなチョコレートを販売します。

【比較写真】無印とリンツの大きさ

無印良品からも毎年秋冬恒例の「ボンボンショコラ」が、去年に引き続き3種類のラインナップで販売スタート。6個入り550円、1個あたり92円と無印良品のスイーツのなかではぜいたくな価格です。

ちなみにボンボンショコラとは、ガナッシュやプラリネをチョコレートでコーティングした小さなチョコスイーツのこと。これがおいしいんです！

●ヘーゼルナッツ＆塩キャラメル

定番のフレーバーのこちら。ヘーゼルナッツはクリーミーで、チョコレートの後にふわっとヘーゼルナッツが感じられます。

塩キャラメルはキャラメルがメインでありつつも、塩のおかげで甘さはひかえめ。パクパクと食べてしまうので、スイーツとしての危険度は高いですね。

●宇治抹茶＆ほうじ茶

抹茶とほうじ茶というお茶セット。抹茶はコーティングも中身も抹茶なので、120％抹茶を味わえるチョコになっています。抹茶好きにはたまりませんね。

ほうじ茶は、後味にお茶がくるものの、食べているときはチョコレートに香ばしさが混じったような味です。

意外と相性がよいと感じたので、「ほうじ茶とチョコレートは合わない」と思う人にこそ食べて欲しいです。

●ラムレーズン＆フィグブランデー

今年（2025年）の新作フレーバー。ラム酒に漬けたレーズンと、ブランデーに漬けたフォグ（イチジク）の組み合わせです。ラム酒とブランデーということで、アルコールが使われています。

ホワイトチョコでコーティングされたラムレーズンは、風味豊かでリッチな味。紅茶に合わせたい味です。

ちなみに私はレーズンがそこまで好きではないのですが、これは大好きでたくさん食べてしまいます。

フィグブランデーはブランデーの風味がしっかりしていて大人の味。アルコールもそうですが、どちらも上品なので1個の満足感が高いと感じます。

「リンツ（リンドール）」と比べてみた

同じような形で、私が好きなのが「リンツ（リンドール）」です。リンツはスイス発祥のチョコレートブランドで、日本ではちょっとお高めのごほうびチョコレートという位置づけかと思います。

コストコやドン・キホーテなどでも販売されているため、名前は知らずとも見たことはあるという人も多いのではないでしょうか。

リンツにあるリンドールというチョコレートは、フィリングをチョコレートの殻（シェル）で包むという二層構造。バラで買うと1個あたり約200円です。価格帯が違いますが、どちらも好きなチョコなので、似ている味同士で食べ比べてみました。

大きさはリンドールのほうがひと回り大きめ。グラム単価で考えるとボンボンショコラは手軽に食べられます。

ヘーゼルナッツ・塩キャラメル・宇治抹茶を食べ比べ

味については、「ヘーゼルナッツ」「塩キャラメル」「宇治抹茶」の3種類がリンツ（リンドール）にもあったので、ボンボンショコラと食べ比べてみました。

●ヘーゼルナッツ

リンドールのヘーゼルナッツは、コーティング部分に砕いたヘーゼルナッツが入っています。また、中身がとろっとしています。

ボンボンショコラが「チョコレート→ヘーゼルナッツ」と順に味が変わるのに対し、リンドールは最初から最後までヘーゼルナッツという味わいでした。

ボンボンショコラはチョコレートがメインという感じで、リンドールに比べるとヘーゼルナッツ感はひかえめです。

●塩キャラメル

ボンボンショコラは塩キャラメル、リンドールはソルテッドキャラメルという名前です。

ボンボンショコラは甘さひかえめでありつつも後味はしっかりキャラメルです。

リンドールは塩とキャラメルがしっかり混ざっていて、独自性の高い味になっています。「塩＋キャラメル」ではなく「塩キャラメル」という感じでしょうか。

●宇治抹茶

ボンボンショコラはコーティングも抹茶ですが、リンドールはホワイトチョコレートです。

コーティングの差もあって、ボンボンショコラは抹茶を全力で味わえます。甘さのなかに特有の苦みも感じられて、これぞ抹茶味だと思いました。

一方でリンドールは抹茶ひかえめですね。ホワイトチョコレートの味が強いため、上品なホワイトチョコレートにクリーミーな抹茶がかかっているという感じです。

抹茶はなかなか特殊ですが、全体的に見るとボンボンショコラはふんわり軽い食べ口で、リンドールはこってり濃厚という印象を受けました。

とはいえボンボンショコラも1個1個がぜいたくな味で、とくに抹茶は本格的な味。ちょっとしたプレゼントにもよさそうだと思いました。

ぜひ、冬のティータイムのおともに試してみてくださいね！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください