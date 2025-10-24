BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が23日に放送され、ともに広島OBである安部友裕氏（36）＆中田廉氏（35）の“アベレン”コンビがそろって登場。広島が25年ぶりのリーグ制覇を果たした2016年から球団初の3連覇を達成した当時に監督を務めた緒方孝市氏（56）の指導を振り返った。

元ヤクルト監督で番組MCの真中満氏（54）から、引退後は広島でテレビにラジオに大活躍と紹介された2人。広島では「アベレン」として地上波のレギュラーコーナーも持っているという事実に、もう一人の番組MCでパ・リーグ中心に試合を見ているオリックスファンの「ますだおかだ」岡田圭右（56）が驚きの声を上げる場面もあったが、スタートからテンション高くスタートした。

すると、「3連覇」というトークテーマの時だった。

安部氏は優勝する前年の2015年に黒田博樹氏（50）がメジャーから、新井貴浩氏（48）が阪神から…と2人の偉大な先輩が復帰したことも大きかったとした上で「何が変わったって、緒方監督が、僕たちのやる野球をしっかり示してくれた。ここが一番だと思います」と振り返った。

安部氏は自身の現役時代にブラウン監督、野村謙二郎監督、緒方監督、佐々岡真司監督と4人の指揮官のもとでプレーしたことに触れた上で「緒方さんだけ“我々は投手を中心とした守り勝つ野球をやる”っていうのをキャンプの初日に」と回想。中田氏も「言いましたね」と続いた。

「今までは日本一なるって言ってもどんな野球やるのかって選手あんまり分かってないんです。猛練習はするけど、使い方が分からない。緒方監督は守備練習を徹底的にやる。野手はとにかくキャンプ中からミーティングを重ねて。（コーチに就任した）石井琢朗さんがどうやったらノーヒットで1点取れるのか。四球、盗塁、バント、犠飛。これノーヒットで点取れるんですけど。じゃあ、そのためにはどういうふうなことができないとダメなのか。どういうふうな練習をしないとダメなのかっていうのを徹底的にやったんです。ただ単に飛ばすだけじゃなくて右打ち、進塁打を打つにはどうやって打ったらいいのか、形のこととか」と安部氏。

緒方監督について、安部氏が特に「衝撃を受けた」ことは2つあるそうで、1つは「新幹線の移動」だという。

巨人、ヤクルト、横浜といった関東のチームと対戦する長い新幹線の車中で緒方監督はずっと相手チームの映像を見て自ら分析。クセを見抜いてコーチに伝え、コーチはそれをもとにミーティング。「こういうクセが出たら絶対走ってくれ」「これでアウトになってもこっちの責任。マイナス査定はしない。けん制アウトでもいいから」と明確に伝えてくれていたという。

「あと、叱るところを変えた」。それまでは監督室に呼ばれることが多かったが、2016年から緒方監督は監督室に呼ぶことをやめ、試合前練習中にセンター付近で話すようになった。

監督室で向き合うのではなく、お互い中堅付近に並んで話すことで選手は心理的に楽になり、監督室では「はい」しか言えなかったが、心に余裕ができたことで自分の意見も監督に言えるようになったと効果を振り返っていた。