◇2025年 プロ野球ドラフト会議(23日)

2025年のドラフト会議が前日23日に行われ、オリックスは延岡学園高・藤川敦也投手を1巡目指名としました。

1回目の入札では最速158キロをマークする健大高崎高・石垣元気投手を指名したオリックス。前年同様ロッテとの競合で当たりクジは引けず、2回目の入札で藤川投手との交渉権を獲得しました。

1巡目指名を終えた岸田監督はクジ引きに関して「ご縁ですので、誰がきてもウチは大成功」と語りながら、「いいピッチャーが取れまして、ホッとはしております」とコメント。続けて「真っすぐの力強さが一番の武器。大胆に勝負できる選手で、楽しみ」と評価しながら「ウチでも思い切って暴れてほしい」と呼びかけました。

すると岸田監督はカメラにむき直し、「今日藤川くんが誕生日みたいなので、おめでとうございます！」と笑顔。ドラフト当日・10月23日が誕生日という藤川投手に、祝福の言葉を送りました。

オリックスは2023年ドラフトと同様、4巡目まで高校生選手を連続で指名。さらに今年は1巡目の2度の入札を含め、3巡目指名までに4人の高校生投手を指名しました。

事前から高校生を指名すると決めていたというオリックス。その理由について岸田監督は「ウチで長く活躍してもらいたいですし、将来のオリックスのために必要な戦力だから」と語りました。

オリックスはこれまでも山本由伸投手や宮城大弥投手、山下舜平大投手のように、高校生投手を指名し育成に成功。そのノウハウを生かしての成長へ期待しながら「最近の若いピッチャーはパワーを持ってるので。かといって故障も怖いので上手にバランスを取ってやっていきたい。球界を代表するピッチャーになれると思いますので、そこを目指してマネジメントしたい」と意気込みました。