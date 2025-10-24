広川ひかる、結婚記念日に亡き夫・上島竜兵への想い綴る
2022年５月11日に亡くなったダチョウ倶楽部・上島竜兵（享年61）の妻でものまねタレントの広川ひかるが24日までに、オフィシャルブログを更新。上島との31回目の結婚記念日を迎えた心境をつづり、亡き夫への思いを明かした。
2022年夏に乳がんが発覚し手術を受けたことや、定期的に検診を受けていることなどをブログにつづっている広川。22日、「31周年」と題してブログを更新すると「こんばんは！ヤー」とおなじみのあいさつで書き出し、「今日は、３１回目の結婚記念日です」と報告。「３１年前は、秋晴れだったなぁ」と回想しつつ、「竜ちゃんいないのつまんないな」と率直な胸の内をつづった。
続けて「なにか日付が残ることをしたいと思って」といい、「自動車免許証の更新に行って来ましたよ」と明かした。「あれ？違反してないのにブルーの免許証になってるなんでだろ？？」と疑問を抱きながらも、「次は５年後、2030年の更新だわ」「安全運転、気をつけます！！」と述べた。
最後は「先日行った九州旅行 友人の家のお馬ちゃん とても癒されました」と緑の中で馬と並んで微笑む姿を公開。「またすぐにでも会いに行きたいな〜」とつづり、ブログを締めくくった。
