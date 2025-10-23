10月11日、コントの日本一を決める大会『キングオブコント』の決勝が行われ、ロングコートダディが18代目王者となった。一方、日本一おもしろい漫才を決める大会『M-1グランプリ』も、予選が着々と進んでいる。

【写真】都内のラーメン店でデートしていた“星野源似”のM-1ファイナリスト

M-1ファイナリストのデート姿

「10月22日まで2回戦が行われました。今大会では、決勝進出経験のある『男性ブランコ』や、2021年から4大会連続で準々決勝まで進んでいた『キンボシ』が2回戦で敗退するなど、波乱の展開が続いています」（お笑いライター、以下同）

一方、無事に3回戦へと駒を進めたのが、2022年の決勝に進出したタイタン所属のコンビ『キュウ』だ。

「2013年に結成した、ぴろさんと清水誠さんによるコンビで、独特なテンポの漫才で知られています。ぴろさんは、その声質や細身ですっきりとした顔立ちから“星野源に似ている”と評されることも。清水さんが“めっちゃええやん”というフレーズを繰り返すネタは、お笑いファンの間ではおなじみです」

『キュウ』がM-1の2回戦に挑んだのは10月14日のこと。その前日、ぴろが都内のラーメン店で目撃されていた。

「濃厚なとんこつラーメンが有名なお店で、お昼どきに見かけました。女性と一緒に店に入ってきて、2人ともかなりラフな服装でしたよ。ぴろさんと女性は、かなり親しげな雰囲気で、もしかしたらお付き合いしている相手なのかも。M-1前日のデートでパワーをもらったのかもしれませんね（笑）」（目撃した男性）

そこで、所属事務所のタイタンに、ぴろの交際について問い合わせると……。

「一緒にいた女性は、交際している相手で間違いありません」

とのことだった。

ラーメンデートの翌日に2回戦突破だなんて、“めっちゃええやん”！