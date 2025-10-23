渡辺美奈代、彩り豊かな愛情弁当にファン「最高に素敵」
歌手でタレントの渡辺美奈代が20日、オフィシャルブログを更新。
子供達のための色鮮やかな手作り弁当を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「子供達のお弁当」と題してブログを更新。「今夜はもやしくん（夫）と会食」だと明かし、「子供達用にお弁当」と白いご飯の上にデミグラス風のソースがかかった揚げ物をメインに、ふんわり卵焼き、梅干し、ブロッコリー、にんじんの花形カット、プチトマト、まいたけのソテーなど、彩り豊かなおかずがぎっしり詰まった見た目にも美しく、栄養バランスに配慮された手作り弁当を公開した。
この投稿にファンからは「綺麗で…美味しそう」「最高に素敵」「もう美味しそう」「食べて名月くん１位になりますように」などの声が寄せられている。
子供達のための色鮮やかな手作り弁当を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この投稿にファンからは「綺麗で…美味しそう」「最高に素敵」「もう美味しそう」「食べて名月くん１位になりますように」などの声が寄せられている。