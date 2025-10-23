Stray Kids（ストレイキッズ）のSNSが更新。メンバーのHyunjin（ヒョンジン）のパフォーマンス映像が公開され、ファンを魅了している。

【動画】ヒョンジンの没入感ある圧巻ステージ／金髪ポニーテールのバンチャン、他ユニット曲ソロフォーカス動画（7本）

■スキズ・ヒョンジン、色気溢れるステージで魅了

Stray Kidsは、2024年から1年以上続いたワールドツアーの締めくくりとなる『Stray Kids World Tour 』のアンコール公演を、10月18日・19日の2日間、韓国・ソウルの仁川アシアド主競技場で開催。本投稿は、ヒョンジンとバンチャンふたりのユニット曲「ESCAPE」からヒョンジンフォーカスのハイライト映像だ。

ヒョンジンは、オールバックの黒髪に一筋だけ前髪を垂らしたヘアスタイル、襟元や胸元にビジューが輝くシャツとボトムスをブラックで統一した衣装で登場。

冒頭の力強くしなやかに体をウェーブさせるダンス、シーツを思わせる白い布から伸びる手に翻弄されているような妖艶な動き、背中合わせで立つバンチャンの肩に頭をもたれ歌うシーンの没入感ある表情など、全身で感情を表現するようなヒョンジンの圧倒的なパフォーマンスが収められている。

SNSでは「見ずにはいられないセクシーさ」「このヒョンジンはやばい」「ESCAPEのヒョンジンほんとかっこいい」「すべてがかっこいい」「最っ高！！！！」「感情が揺さぶられる」と絶賛のコメントが寄せられている。

■Stray Kidsメンバーのユニット曲、ソロフォーカス動画が次々公開

ヒョンジンと共に「ESCAPE」を披露したバンチャンのパフォーマンス動画も公開中。さらに、Lee Know（リノ）＆Seungmin（スンミン）の「CINEMA」、Changbin（チャンビン）＆I.N（アイエン）の「Burnin’ Tires」、HAN（ハン）＆Felix（フィリックス）の「Truman」といったユニット曲のソロフォーカス動画も順次公開され、ファンにアンコール公演の熱気を再び届けている。

■動画：バンチャン「ESCAPE」

■動画：リノ＆スンミン「CINEMA」

■動画：チャンビン＆アイエン「Burnin’ Tires」

■動画：ハン＆フィリックス「Truman」