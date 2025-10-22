美容ブランド『MADO』の公式インスタグラムが10月20日までに更新され、江角マキコが登場する対談動画のダイジェストが公開された。

【写真】20年前と比べても変わらない？ “奇跡のアラ還”・江角マキコの近影

「映像では、銀座CUVOクリニックの久保隆之院長、MADO代表の堀裕絵氏による三者によるトークの一部が紹介されています。その中で、久しぶりに公の場へ登場した江角さんの姿に反響が集まっているんです」（美容ライター）

江角は髪を後ろでまとめ、ツヤのある素肌を見せながら、「今メイクしてないんですよ。せっかくこういう話をするんで、アイラインを少し入れただけで」と、ほぼ“すっぴん”であることを明かした。

「江角さんは2023年にも同じような対談に参加して、今回が2回目となります。長くこのブランドを愛用しているようで、今年2月にはMADOの公式インスタグラムに娘さんとともに登場し、母娘で美容や生活習慣について語る仲睦まじい様子が投稿されていました」（前出・美容ライター）

江角はもともと実業団のバレーボール選手として活躍していたが、肩の故障をきっかけにモデルへ転向。その後、1995年に映画『幻の光』で女優デビューし、1998年に放送されたドラマ『ショムニ』（フジテレビ系）で大ブレイクを果たす。

「2017年に夫との別居や実業家との不倫疑惑が報じられ、“子どもたちのために時間を使いたい”という理由で、同時期に芸能界引退を発表しました」（スポーツ紙記者）

オンラインイベントに出演予定も

今回の動画投稿に対して、ネット上では、

《58歳でこのノーメイクは最強》

《肌のハリが信じられない》

《若い頃よりも柔らかい印象》

といった称賛の声が多く寄せられ、美容意識の高い女性たちからのエールも相次いだ。その一方で、

《結局は宣伝の一環でしょ》

《引退したんじゃないの？》

《もう表に出てこなくていい》

という、冷めた反応も。

「賛否両論はあったかもしれませんが、引退から8年がたってもなお、艶やかな素肌や柔らかな笑顔は健在。女優として第一線を走っていたころと何ら変わらない姿に、驚いた方も多かったと思います」（前出・スポーツ紙記者）

10月25日に開催されるオンラインイベント『MADO more meeting』にも出演予定だという江角。現在の美貌なら、芸能界に復帰しても即戦力として活躍できそう！