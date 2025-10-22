ドジャースのWS進出時の喜び方にファンが注目

ブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地でマリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に4-3で逆転勝ち。ワールドシリーズ進出を決めた。32年ぶりの歓喜で大喜びするナイン。そんな中、日本人が注目したのは対照的すぎるドジャースだった。

激闘を制した。ブルージェイズは2勝3敗で王手をかけられた第6戦に競り勝ち、最終戦に。7回まで2点リードを許していたが、スプリンガーが劇的な逆転3ラン。試合をひっくり返し、最後はホフマンが3者連続三振で締めた。

歓喜の瞬間が訪れると、ホフマンは両手を高々と上げて、ゲレーロJr.も天を仰いだ。マウンド付近にはナインが密集してシリーズ突破を喜び、ベンチでもシュナイダー監督らが大はしゃぎだった。

そんな中注目を浴びたのはドジャースの勝利の瞬間だ。ブルワーズに4連勝でひと足さきにワールドシリーズ進出を決めていた。最後は佐々木朗希投手が締めたが、その後は落ち着いたものだった。佐々木は胸をポンポンと叩いて捕手のスミスと軽いハグ、大谷も手を挙げて喜んだが、表情は落ち着いていた。

2年連続のワールドシリーズ進出。ブルージェイズとの差に驚くファンも多かった。「やっぱこれくらい爆発して喜ぶよな普通 ドジャースの落ち着きがおかしいんだよな」「ドジャースと喜び方が全然違うw」「ドジャースがリーグ優勝を決めたゲーム4での勝った後の喜び方はとてもクールやったなとブルージェイズのリーグ優勝シーンを見て思った次第である。笑」「レギュラーシーズンの試合で勝った時にみたいな喜び方やんけ」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）