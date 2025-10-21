10月21日の朝は寒いと感じた方も多かったのではないでしょうか？。



秋も深まり始め、県内の酒どころ三好市にある酒造会社では、新酒の仕込み作業が始まっています。



三好市井川町にある、創業112年の歴史を持つ芳水酒造では毎年、気温が下がり始めるこの時期に酒造りを始めます。



2025年は、19日から仕込みが始まりました。



19日は、酒のもととなる「酒母」に麹や蒸した米を足して「もろみ」を作る仕込みの第一段階を行い、21日は第二段階として「もろみ」に蒸した米と水を足す作業が行われました。





こうした作業を繰り返し、酒の原料を増やしていきます。2025年は、高い気温にも品質が落ちにくいと言われる、兵庫県産の「虹のきらめき」という品種の酒米を初めて使用しました。21日は140キロの米をもろみに足したあと、温度が8度になるように職人が氷や水を加えて調整しました。2025年は記録的猛暑でしたが米の品質は良く、例年通りの時期に仕込みが始まったということです。（ 芳水酒造・馬場泰地 代表取締役）「一合目の仕込みはみんな楽しみにしてて、お客様に喜んでもらって」「日本酒全体の価値だとか、芳水のブランドの価値を少しでも感じてもらったら、嬉しい気持ちでいっぱいです」「もろみ」は20日ほど発酵を進めることで新酒となり、21日に仕込んだ酒は、11月中旬ごろ酒屋などに並ぶ予定です。酒蔵の仕込み作業は、2026年3月まで続きます。