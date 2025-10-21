秋から冬にかけて旬のカボチャ。農家の娘として旬の野菜レシピを発信するセリナさんが、カボチャを使ったトロッとしたなめらかプリンのレシピをご提案。残ったカボチャの皮を使った、パリパリなヘルシースナックも教えてくれました。

旬のカボチャでトロッとなめらかプリン

今が旬のカボチャ。ほっこり甘くて、この時期になると食べたくなる方も多いのではないのでしょうか。

【写真】バーナーであぶれば表面パリパリ！

そんなカボチャを使って、トロッとなめらかな口当たりのプリンに仕上げました。ついついスプーンが止まらなくなる、秋にぴったりの優しいスイーツです。

●なめらかカボチャプリン

【材料】

カボチャ（皮を除く） 200g

A［牛乳300g 卵1個 はちみつ40g］



【つくり方】

（1） カボチャを軽く濡らし、ラップをして600Wで4分加熱。硬い場合は追加で加熱する。

（2） カボチャの皮を除いてよく潰し、Aを追加してよく混ぜる。カボチャのあら熱が取れたあとに、すべての材料をミキサーで混ぜるのでもOK。

（3） 耐熱容器に（2）を入れ、水を敷いた天板に置き、150度に予熱したオーブンで30分蒸し焼きにする。やわらかい場合は追加で焼く。揺らして少し揺れるくらいでOK。あら熱が取れたら冷蔵庫でよく冷やす。

※今回の容器は1.2リットル容量のものを使用しています。使用する容器やオーブンによっても蒸し時間が異なります。小さい容器でつくる場合は火のとおりが早いため、途中で様子を確認してください。

（4）お好みでグラニュー糖をかけ、バーナーであぶって完成！ バーナーがない場合は、カラメルソースをかけて食べてもおいしいですよ。

●カラメルソースのつくり方

（1） 砂糖（60g）と水（大さじ1）をフライパンに入れ、火をつける。※ここでは絶対に混ぜないでください。

（2） 弱火〜中火で泡が出てくるのを待つ。

（3） 泡が出てきたらフライパンを揺らして軽く混ぜる。

（4） 泡が小さく少なくなってきて、お好みの色になったら水（大さじ1）を追加して混ぜる。※跳ねるので気をつけてください。

●残ったカボチャの皮はスナックに

残ったカボチャの皮は、600Wで30秒ずつ加熱するとパリパリになり、そのまま食べてもおいしいヘルシースナックに大変身！

一気にレンチンすると焦げてしまうので、少しずつ加熱してくださいね。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください