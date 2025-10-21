【Gibson LesPaul Classic】（愛知県 乙女座のおとこ 49歳）

癒しを求めて夜な夜な楽器店のWebサイトで中古ギターをただただ眺めるのが日課なのですが、コロナ禍真っ只中の4年前に某リユース店でポチったのがこのギター。

LesPaul、黒、Bigsby、P-90。ロックで男感の塊!! カッコ良すぎやん!! そして『いつかはクラウン』ならぬ『いつかはCustom Shop』製かと諦めかけたら、Classicやん!! ワシでも何とか手が届くかも？って後先何も考えず見た目だけで衝動買い。

2017年製。もとは大手楽器店オーダーの限定モデルだと思うんですが、PUは前オーナー様によってミニハムから交換されているみたいです。

見るからに…なんですが、もうとにかく重い。かと言って座って弾くと体の右側へギターがだんだんとずり落ちてくる…。小柄な私にとっては立っても座っても弾くのが修行のごとくしんどいギターです。

でも、重たくたっていいんデス!! Bigsbyなんて全く使わないけどいいんデス!! だってカッコいいんだから!!

『めちゃくそ弾きにくいだとぉ？そんなのカッコイイんだから関係ねーよ!!』そんなギター、1本くらい持っててもイイですよね。

ギター（だけじゃないですが）の価格が爆上がりしている昨今、中古とは言え今だったら手が出なかっただろうな〜。

◆ ◆ ◆

ギター価格の爆上がり問題はさておき、「ギターはカッコよければそれで良し」が真理です。見た目だって音の良さだってレア感だって王道感だって、全ては「カッコいい」の一言で集約されるのですから。もちろんカッコいいという感覚は人によって様々だけど、だからこそそこにアイデンティティが表れる。ギターってそういう存在だから、楽器演奏者ってのはカッコいいのよ（←独りよがり）。ビグスビーなんて扱いにくくて機能性は低いけど、その存在自体がカッコいい。古き良きアメリカのワイルドさとダイナミックさが漢パラメーターを倍増させるっしょ（←偏見）。P-90ってのは世界一かっこいいピックアップだしな（←決め付け）。（BARKS 烏丸哲也）

