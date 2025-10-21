【ジャンフェス2026】アニメショップ「eeo Store」出展！ 『SAKAMOTO DAYS』『呪術廻戦』など8タイトルの新作グッズ先行販売
「ジャンプフェスタ2026」にアニメショップ「eeo Store」が出展決定！ 8つのアニメ作品の新作グッズ先行販売も行われる。
「ジャンプフェスタ」通称「ジャンフェス」は、集英社が発行する『週刊少年ジャンプ』『少年ジャンプ+』『Vジャンプ』『ジャンプSQ.』『最強ジャンプ』の5誌が合同で主催する、ジャンプ漫画の魅力をたっぷり味わえる毎年恒例のジャンプのイベント。
このたび、2025年12月20日（土）〜21日（日）に幕張メッセ 国際展示場 展示ホールで開催される「ジャンプフェスタ2026」に、A3が運営するアニメショップ「eeo Store（イーオストア）」が出展することが決定！
また、出展ブースにて先行販売を行う新作グッズのアニメタイトルも発表された。
アニメタイトルは以下の通り。
・TVアニメ『アンデッドアンラック』
・アニメ「黒子のバスケ」
・TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』
・TVアニメ『呪術廻戦』
・TVアニメ「2.5次元の誘惑」
・アニメ「ハイキュー!!」
・TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』
・「遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX」
※五十音順
「ジャンプフェスタ2025」内の「eeo Store」ブースでは、新作グッズの先行販売が実施予定。
新作グッズなどの詳細は、今後「eeo Store」のジャンフェス2026 特設サイトにて発表するので、続報をお楽しみに。
（C）SHUEISHA Inc. All rights reserved.
「ジャンプフェスタ」通称「ジャンフェス」は、集英社が発行する『週刊少年ジャンプ』『少年ジャンプ+』『Vジャンプ』『ジャンプSQ.』『最強ジャンプ』の5誌が合同で主催する、ジャンプ漫画の魅力をたっぷり味わえる毎年恒例のジャンプのイベント。
また、出展ブースにて先行販売を行う新作グッズのアニメタイトルも発表された。
アニメタイトルは以下の通り。
・TVアニメ『アンデッドアンラック』
・アニメ「黒子のバスケ」
・TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』
・TVアニメ『呪術廻戦』
・TVアニメ「2.5次元の誘惑」
・アニメ「ハイキュー!!」
・TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』
・「遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX」
※五十音順
「ジャンプフェスタ2025」内の「eeo Store」ブースでは、新作グッズの先行販売が実施予定。
新作グッズなどの詳細は、今後「eeo Store」のジャンフェス2026 特設サイトにて発表するので、続報をお楽しみに。
（C）SHUEISHA Inc. All rights reserved.