「あれ？どこにいった？」。突如なくなった靴下、その見事な隠れっぷりが「こりゃ、ムズい」「わかりにくい！」「靴下からの挑戦状」と話題を呼んでいる。



【実際の写真】マジで分からん！床に“擬態”した靴下

Xユーザーの「なでしこぺんた」（@kopekopepenpen）さんは先日、仕事先のホテルで靴下が一時行方不明になったという。「シャワーを浴びるために脱いだあと、行方不明になりました」と回想。最初はすぐに見つかるだろうと裸眼で捜索していたが、全く見つからず、気付けば30分が経過。そこで眼鏡をかけたところ…。



自身のXに「30分ほど探したが、眼鏡かけたら秒で見つけた床に擬態する靴下」と写真を公開。床のタイルカーペットを撮影しているが、よ～く見るとその中央に靴下がポツン。カーペットと似た色合い・模様のため、偶然にも見事な隠れっぷりだ。



同投稿には約3000件の「いいね」が集まり、「こりゃ、ムズい」「これはわかりにくい！！！」「こいつぅー」「靴下からの挑戦状」「このポストで改めて眼鏡のありがたさを感じた」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース・藤丸 紘生）