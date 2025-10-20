¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡ÙÂè16ÏÃ¡¡¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¼¶¤Ë¼¡¤Ë¹Ô¤¯¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦
7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡Ù¡£Âè16ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤ò°¦¤¹¤ë¸É¹â¤Î¥½¥í¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¼ùÇµÁÒ¸·¡¢34ºÐ¤È¡¢Ä¶½é¿´¼Ô¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ç20ºÐ¤ÎÁðÌî¼¶¤¬¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¼¶¤Ë¶¯°ú¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢10·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè16ÏÃ¡ÖÂ´¶È»î¸³¡ª¡©¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè16ÏÃ¡§Â´¶È»î¸³¡ª¡©¡¡¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¸·¤¬°ÊÁ°ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ò½ä¤ë¥½¥í¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¦À±ºê·ë°á¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÈà½÷¤«¤éÊ¹¤¤¤¿½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ºî¤ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤òµá¤á¤ë¸·¤ÎÌÑÁÛ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¸·¤Ï¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼¶¤Ë¡¢¼¡¤Ë¹Ô¤¯¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡ä¡ä¡äÂè16ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë½ÐÃ¼Í´Âç¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
