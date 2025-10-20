70Âå½÷À¤¬3²¯5000Ëü±ßÄ¶¤Îº¾µ½Èï³²¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤¬¡¢·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¶â¤ª¤è¤½3²¯4800Ëü±ßÁêÅö¤È¸½¶â1040Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬º¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀçÂæ»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£Ç¯7·î¡¢½÷À¤Î¼«Âð¤Ë¡Ö2»þ´Ö¸å¤ËÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¼«Æ°²»À¼¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤¬°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÈÖ¹æ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤³¤í·Ù»ëÄ£¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈÈºá¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á·Ù»¡¤Ç¶â¤òÍÂ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¡£ÅÅÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ò¿®¤¸¹þ¤ó¤À½÷À¤Ï¡¢º£Ç¯7·îÃæ½Ü¤´¤í¤«¤éº£·î8Æü¤Þ¤Ç¤Ë8²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¶â¤ª¤è¤½18.6¥¥í¡¢»þ²ÁÁí³Û¤ª¤è¤½3²¯4800Ëü±ßÁêÅö¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿¼«Âð¶á¤¯¤Î¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¤ª¤è¤½1040Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½3²¯5840Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£