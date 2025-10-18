¡È5Ï¢ÇÆ¡É»³ËÜÍ³¿¤¬¸«¤»¤¿¿ÀÂÐ±þ¡¡´¿´î¤ÎÈþ¼ò¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡ÄÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¼ÂÂÎ¸³¡×
»³ËÜÍ³¿¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Çµ¼Ô¤Ë¤â¡È·Ð¸³¡É¤ò¡Ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡Èþ¼ò¤ËÇ¨¤ì¤ë»Ñ¤òÉ¬»à¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÀò¤òÈ´¤¯¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4Àï¤Ë5-1¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£Æ±Î½¤¿¤Á¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Íá¤Ó¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£°ì½Ö¤Î¡È¶õÇò¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÀò¤ò³«¤±¡¢Æ¬¤«¤éÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡¡´¨¤¤¡Á¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤ªÃãÌÜ¤Ê27ºÐ¡£º£Ç¯3·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤ì¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¸÷¤Ã¤Æ¤ÆÂç¤¤¤¡£»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤³¤Á¤éÎ¾¼ê¤Ë¾è¤»¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼ÂÂÎ¸³¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤À¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇUber¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë¤Ë¤â¾è¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢1ÅÙ·Ð¸³¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢Æ±¤¸¼ºÇÔ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÆ±¤¸´¶¾ð¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤É¤³¤«É½¾ð¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡È´ÓÏ½¡É¤µ¤¨¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢9²ó1¼ºÅÀ¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡õ¹¥Åê¤Ç¼õ¾Þ¡£°ì½Ö¤Î¶ì¾Ð¤¤¤«¤é¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£æÆÊ¿¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢¤µ¤Ã¤Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤ÎÇ¾¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ºßÀÒ»þ¡¢2021Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¡£³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¡£1¿Í¤Ç¡È5Ï¢ÇÆ¡É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢Á´°÷¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Èþ¼ò¤¬Ýî¤ß¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÌÜ¤ÏÀÖ¤¯¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥°¥ë±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¾Ð´é¤¬¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯»÷¹ç¤¦¡£¡Ê¿¿¼Æ·ò / Ken Mashiba¡Ë