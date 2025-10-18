¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¡Øº£Æü¹¥¤¡ÙÆâÅÄ¶â¸ã¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì¤Ë´¿À¼¡¡¥Ë¥Ò¥ë¤Ê¾Ð´é¤ÇÌ¥Î»
¡¡ABEMA¤Î¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÆâÅÄ¶â¸ã¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤¤ó¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥¬¥ë¥¢¥ï½éÅÐ¾ì¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ª
¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤ò¥é¥Õ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯ÆâÅÄ¡£ÊÒÊý¤Î¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤¿¥Ë¥Ò¥ë¤Ê¾Ð¤ß¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÆÈÀê¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò°ìÁØ¹â¤á¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
