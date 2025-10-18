¡ÖABEMA¥Ò¥ë¥º¡×24ÆüÊüÁ÷²ó¤ÇºÇ½ª²ó¡¢£¹Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¢ÆÍÁ³¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡×£Ø¶Ã¤
¡ÖAMEMA¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¸ø¼°X¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¡ÖABEMA¥Ò¥ë¥º¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÀµ¸á¡Ë¤¬º£·î24ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖABEMA¥Ò¥ë¥º¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈÖÁÈÌ¾¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÌó9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥¢¥Ù¥Ò¥ë¡Ù10·î24Æü(¶â)¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¡ºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¡ÈÊ¿Æü¤Ò¤ë12»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¡É¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡¡¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï16Ç¯4·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿À¸ÊüÁ÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡£¡Ö¤±¤ä¤¥Ò¥ë¡ÇsNEWS¡×¡Ö¤±¤ä¤¥Ò¥ë¥º¡×¡ÖABEMA¥Ò¥ë¥º¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¡¢9Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ê·î¡¦¿å¡¦¶âÍË¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¸µSKE48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¼ÆÅÄ°¤Ìï¡Ê32¡Ë¤¬Åö³ºÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÌó9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ABEMA¥Ò¥ë¥º¤¬Íè½µ24Æü(¶â)¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¿¦Â´¶È¸å¤Ë¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÊý¤â½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÂçÂçÂç´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë³§ÍÍ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£³Æ½êÂÇ¤Á¾å¤²¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡ÈÖÁÈ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¼ÆÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¨¤Ã¡©¡ª¡¡º£µ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡¢¡¢¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¡¢¡¢¡£Í½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡¡Êª»ö¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤Ã¡ª¡©¡¡¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä°¤Ìï¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥¢¥Ù¥Ò¥ë¡¢¥¢¥Ù¥Ò¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð°¤Ìï¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤À¤±¤Ë¼ä¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£µÞ²á¤®¤Æ´ÑÍ÷¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤â¤¦¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ä¤Ý¤ó¡¢¤¢¤È1½µ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¤Ò¤Í¤Ã¤¿ÌÌÇò¤¤»úËë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡Ê±ó¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£