»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ÎÄ¹½÷¡¦ËÙ±ÛÎï²Ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓÈäÏª¡¡GirlsAward¤Ç½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ÎÄ¹½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎËÙ±ÛÎï²Ó¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
º£²ó¤¬½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙ±Û¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖMAX&Co.¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¡¢Æ²¡¹¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡ÖGirlsAward¡×(¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ï¡¼¥É)¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£28²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER