【ガルアワ】櫻坂46山崎天＆藤吉夏鈴、”てんかりん”で連続ランウェイ 圧倒的存在感放つ
櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき）＆藤吉夏鈴が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。”てんかりん”コンビで連続してランウェイを歩き圧倒的な存在感を放った。
【全身ショット】抜群のスタイル⋯！タイトなミニスカで登場した山崎天
山崎＆藤吉は「1stSHOW」ステージに登場。山崎はカジュアルなファッションで、抜群のスタイルを生かしたロングブーツにタイトなミニスカートで登場。藤吉はグレーのジャケット＆パンツスタイルのセットアップ。唯一無二の世界観とクールな表情で観客を引きつけた。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施し、MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
