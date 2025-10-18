仕事に必要な最低限のことだけを行う「静かな退職」は、周囲にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。株式会社リクルートマネジメントソリューションズ（東京都港区）が実施した「働く人の本音調査2025」によると、仕事量の増加など「不利益を被ったことがある」人が半数を超えた一方で、相対的に自分の評価が上がるなどの「恩恵を受けたことがある」と答えた人も一定数いることが明らかになりました。



【グラフ】周囲に「静かな退職者」がいることで「恩恵を受けた」と感じた理由を見る

調査は、従業員規模が50人以上の企業に勤める全国の25〜59歳の正社員7105人を対象として、2025年3月にインターネットで実施されました。



調査の結果、全体の27.7％が「同僚や上司に静かな退職者がいる」と回答。そこで、「静かな退職をしている人がいる」人とそうでない人の心理状態を、「主観的幸福感（「非常に幸福」を10点、「非常に不幸」を0点として聴取）」を用いて確認したところ、「静かな退職者がいると感じている人」（6.07点）は、「いると感じない人」（6.41点）に比べて統計的に有意に幸福感が低いことが確認されました。



次に、「同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」と回答した人を対象に、その影響について尋ねた結果、「不利益を被ったことがある」と回答した人が55.1％に上った一方で、「恩恵を受けたことがある」と回答した人も15.1％存在していることが明らかになりました。



これを世代別に見ると、30・40代では同僚や上司の「静かな退職」に不利益を感じた人が相対的に多く、20代では恩恵を感じた人が相対的に多いという結果が出ました。



「不利益を被ったと感じた理由」としては、「仕事量が増えた」（47.7％）、「モチベーションが下がった」（24.8％）、「組織の連帯感が低下した」（6.4％）などが上位に挙げられたほか、自由記述では「静かな退職者を部下にもつ上司としての負担」「静かな退職者を上司にもつ部下としての負担」といった声が寄せられています。



一方で、「恩恵を受けたと感じた理由」として最も多かったのは「相対的に自分の評価が上がった」（12.5％）で、「業務の効率化が進んだ」（10.4％）、「成長機会を得られた」（8.8％）、「モチベーションが上がった」（8.1％）という意見も挙げられ、自由記述では、主に同僚として「自分も適度に息抜きしようと思って気が楽になった」といった意見が目立ちました。