『プリンセッション・オーケストラ』第27話 なつのライブに魔の手を伸ばすシンシア
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第27話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第27話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第27話「高らかに歌う」＞
花の騎士シンシアと名乗る白い異形を退けたプリンセスたち。アリスピアの危機は去っておらず、さすがに気落ちしてしまいます。ですが、今日はこれから待ちに待ったなつのライブ。切り替えて、会場へ赴きます。
そんな晴れの舞台に魔の手を伸ばすのは、やはり花の騎士シンシアでした。
＞＞＞第27話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
