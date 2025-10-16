爆豪、復活！オールマイトを救えるのか…『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』第3話あらすじ＆場面カット公開
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズの最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）第3話（通算162話）「ラスボス!!」が18日に放送される。これに先立ち、あらすじと先行場面カットが16日、公開された。
【場面カット】ついに復活！ボロボロながらも戦う爆豪
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。2016年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目となる。
前回の第2話「The End of An Era, And The Beginning」では、ラストで前シーズン7期で死柄木に倒された爆豪勝己が復活。待望の展開に、ファン・視聴者からSNSで歓喜の声があふれ、“ヒロアカ”関連ワードがXのトレンドワードランキングで軒並みランクインするなど、大きな盛り上がりを見せた。
第3話では、オール・フォー・ワン（AFO）との戦いの中で絶体絶命の状況に追い込まれるオールマイト。デクはオールマイトの危機を察しながらも、対峙する死柄木の脅威を置いておくわけにはいかない。“平和の象徴”の終わりが近づく…。そのとき、立ち上がったのは心停止していた爆豪だった。今まさにオール・フォー・ワン（AFO）に引き裂かれんとしているオールマイトを救えるのか。爆豪とAFOの戦いが始まる。
