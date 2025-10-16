33歳の女性歌手が整形願望を告白、自制心もチラリ 今年のグラミー賞で9部門にノミネート
今年の「第67回グラミー賞」で9部門にノミネートされたシンガー・ソングライターのチャーリーxcx（33）が「ミッドフェイスリフトを受ける可能性が高い」と語り、美容整形への関心と葛藤を赤裸々に明かした。過去にボトックスを受けていた経験があり、今後は頬や目の下にボリュームを加える施術を検討しているという。
「ヴァニティ・フェア」誌のインタビューでチャーリーは、「私はいつも自分の見た目や、顔のどこを変えたいかを考えているわ」と語り、さらに「顔のあちこちを引っ張ったり伸ばしたり変形させたりできることを四六時中考えてる」と率直に述べた。一方で「その考えにあまり深く入り込みすぎないよう、自分に言い聞かせているの」とも語り、自己イメージへの過剰な執着に対する自制心ものぞかせた。
そんなチャーリーは以前、演技のオーディションに支障が出たため、ボトックスの施術を中止したという。「恋しいわ」と語りつつ、「ボトックスをしていた時に録ったオーディションテープでは、眉が変なふうに上がってしまっていたのよ」と振り返っている。
