ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ï¤ï¤º¤«¡È1º¹¡É¡¡ºÇ¿·¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡×¥é¥ó¥¯È¯É½¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬½é¤Î¥È¥Ã¥×10·÷³°¤Ë
¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÆþ¹ñ¤Ç¤¤ë¹ñ¤Î¿ô¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾¡¼ê¤ËÍè¤Æ±£¤ì½»¤à¤«¤â¡×Æü´Ú¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·¤Ç±ýÍè²ÄÇ½¤Ë¡©
ÊÆ¡ØCNN¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»ÔÌ±¸¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊHenley & Partners¡Ë¡×¤¬14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¸øÉ½¤·¤¿2025Ç¯ÈÇ¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊHenley Passport Index¡Ë¡×¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊÝ»ý¼Ô¤Ï¸½ºß180¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÆþ¹ñ¤Ç¤¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÀ¤³¦12°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
1°Ì¤Ï193¥«¹ñ¤Ë¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÆþ¹ñ¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡£2°Ì¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸´Ú¹ñ¡Ê190¥«¹ñ¡Ë¡¢3°Ì¤ÏÆüËÜ¡Ê189¥«¹ñ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ï2015Ç¯¤Î94°Ì¤«¤éº£²ó64°Ì¡Ê82¥«¹ñ¡Ë¤Ë¾å¾º¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï100°Ì¡Ê38¥«¹ñ¡Ë¤Ç¡¢²¼°Ì¤Ë¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡Ê106°Ì¡¦24¥«¹ñ¡Ë¡¢¥·¥ê¥¢¡Ê105°Ì¡¦26¥«¹ñ¡Ë¡¢¥¤¥é¥¯¡Ê104°Ì¡¦29¥«¹ñ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæÅì½ô¹ñ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ193¥«¹ñ¤ËÂæÏÑ¤ä¥Þ¥«¥ª¤Ê¤É6ÃÏ°è¤ò²Ã¤¨¤¿·×199¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊÝ»ý¼Ô¤¬¡Ö¥Ó¥¶¤Ê¤·¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅþÃå»þ¥Ó¥¶¡×¤ÇÆþ¹ñ¤Ç¤¤ë¹ñ¤ò½¸·×¤·¤ÆËèÇ¯½ç°Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥È¥Ã¥×10·÷³°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸øÉ½¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌó20Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï2014Ç¯¤Ë1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Ó¥¶¤Ê¤·Æþ¹ñ²ÄÇ½¹ñ¤¬¸º¾¯¤·¡¢½ç°Ì¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¹Ò¶õ±¿Á÷¶¨²ñ¡ÊIATA¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÆ±¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï2024Ç¯7·î»þÅÀ¤ÇÆ±Î¨10°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï12°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¦¥Ñ¥ï¡¼Äã²¼¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤¬Æ³Æþ¤·¤¿Æþ¹ñÀ©¸ÂÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ïº£Ç¯4·î¡¢Áê¸ß¼çµÁ¤Î·çÇ¡¤òÍýÍ³¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÌ±¤Ø¤Î¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤òÅ±²ó¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤âºÇ¶á¡¢¥Ó¥¶¤Ê¤·Æþ¹ñ¤ÎÂÐ¾Ý¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ò½ü³°¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É²¤½£³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ó¥¶¤Ê¤·Æþ¹ñ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤â½ç°ÌÄã²¼¤Î°ì°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
