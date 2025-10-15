¡Ú¥³¥é¥à¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃçºÛ¤ÇµÙÀï¡¢ÃÏÍë¸¶¤Î¾å¤ËÏÂÊ¿¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿(2)
¢¡Ï¢¹çÀ¯ÉÜÆâ¤Î¶¯¹ÅÇÉ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Î¥É¡¼¥Ï¶õ½±¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹»ØÆ³Éô¤Î½üµî¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤éÄ¹´üÅª¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Î°Õ¸«¤À¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¾ðÊóµ¡´Ø¥â¥µ¥É¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀµÞ¤Ë´º¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç³°¸òÅª»´»ö¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤¼º£¤µ¤é¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤ë¡£Ä¾ÀÜÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç6¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥Æ¥í»ö·ï¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤ë¤¬¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÈµÙÀï¤»¤ºÀïÁè¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬»ÙÇÛÅª¤À¡£µÙÀï°Æ¤òµÄÏÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥Ï¥Þ¥¹¤Î»ØÆ³Éô¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶õ½±¤·¤¿¤¬¡¢µÙÀï¤Î¹Í¤¨¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÏµÙÀï¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ²¿ÅÙ¤«¸ò¾Ä¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¡£¿Í¼Á¤Î²òÊü¤ÇÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ò¹½À®¤¹¤ë¶¯¹ÅÇÉ¤ÎÀ¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆË¤À¼¤ò¶Á¤«¤»Â³¤±¤¿¡£¶¯¹ÅÇÉ¤ÎÍ×µá¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ¢Î©À¯¸¢¤¬Êø¤ì¡¢¤Þ¤¿Áªµó¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬Ä¾¤Á¤Ë¼óÁê¿¦¤«¤éÂà¤±¤Ð¸Ä¿ÍÉÔÀµÍÆµ¿ºÛÈ½¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢·ë¶É¤Ï´Æ¹ö¹Ô¤¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä±×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¸ø±×¤ò³²¤¹¤ëÌµËÅ¤ÊÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¢¡¥µ¥¦¥¸¤ÏÃæ¹ñ¡¦¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤È¶¨ÎÏ
¥É¡¼¥Ï¶õ½±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥é¥Ö²¦À¯¹ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤Ï¼ç¸¢¤È°ÂÊÝ¤ò¤á¤°¤êÇº¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥É¡¼¥Ï¶õ½±¤ÇÊÆ¹ñ¤¬°ÂÁ´¤òÊÝ¾ã¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ³Î¤ËÉ½¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤ËµÞ¤¤¤Ç¹ÔÀ¯Ì¿Îá¤Ç°ÂÊÝÊÝ¾ã¤òÌóÂ«¤·¤¿ÍýÍ³¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¼ê¤òº¹¤·½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¤Ï³°¸òÃçºÛ¤ÈÅê»ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Ïµ»½Ñ¤ÈÀèÃ¼Éð´ï¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤È¤Ï¿ÍºàÄó¶¡¤È³Ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥É¡¼¥Ï¶õ½±Ä¾¸å¤Ë¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÁê¸ßËÉ±Ò¾òÌó¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÊÁ°¤«¤é¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤À»þ´ü¤¬ÈùÌ¯¤Ç¶õ½±Ä¾¸å¤È¸í²ò¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¸«¤Ê¤·¤¬¤¿¤¤¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÊÆ·³´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤ò¹¶·â¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃæÅì¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹¶·â¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ë¤«¤é¤À¡£¤Ê¤¼¤³¤Î»þ´ü¤«¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤ÏÍÆ°×¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£
¢¡¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Îµ¾À·¼Ô¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÇÀè·î30Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë°Æ¤È¤·¤Æ¥¬¥¶ÏÂÊ¿¹½ÁÛ20¹àÌÜ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÂ¨»þÉðÁõ²ò½ü¡¢¼ý´Æ¼Ô²òÊü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³Ââ¤Î¥¬¥¶¹Ù³°ÃóÎ±»ýÂ³¤¬¹ü³Ê¤À¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î¼ùÎ©¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÇÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¤·¤«¤··àÅª¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÏÂÊ¿°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÏÂÊ¿¤ÎÆ»¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£¥«¥®¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤Î´°Á´ÉðÁõ²ò½ü¤À¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¿Í¼Á¤òÁ´°÷²òÊü¤·¤Æ½çÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬Éð´ï¤ò´°Á´¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¥¬¥¶¤Ç¼«¤éÌµÎÏ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯·è¿´¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬ÆÈÎ©¹ñ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤½Éð´ï¤ò¼êÊü¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡£À¯¼£ÅªÍø±×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆÁá´ü¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤ëÀïÁè¤òÄ¹°ú¤«¤»¤Æ¤¤¿¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡¢À¯¼£ÅªÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌ±´Ö¿Í¤ò¿Í¼Á¤Ë¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¶¦¤ËÈóÆñ¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºµÙÀï¤ÇÂº¤¤Ì¿¤òÄÉ²Ã¤Ç¼º¤¦¿´ÇÛ¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¹¬¤¤¤À¡£ÃÏÍë¸¶¤Î¾å¤ÎÏÂÊ¿¤ÎÆ»¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ÆÁ´°÷¤¬°ÂÁ´¤Ë¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òµ§´ê¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥É¡¿À¾¹¾Âç¶µ¼ø