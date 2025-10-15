１５日午前４時５５分頃、埼玉県鶴ヶ島市若葉の老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で、職員から「女性２人が血を流している」と１１０番があった。

施設の入所者で高齢の女性２人が血を流した状態で見つかり、搬送先の病院で死亡した。県警は２人が殺害されたとみて調べている。施設の防犯カメラには１４日深夜から１５日未明に現場を立ち去る不審な人物が映っており、県警が行方を追っている。

発表によると、女性２人はいずれも８０〜９０歳代とみられる。夜間巡回中の別の職員が、それぞれ施設の４階と５階居室のベッドで、あおむけの状態で横たわっているのを発見した。頭などから血を流し、意識がなかったという。県警は２人を司法解剖して死因を調べる。現場から凶器は見つかっていない。他の入所者にけがはなかった。

現場は東武東上線の若葉駅から南に約３００メートルの住宅街。

施設は埼玉県川越市の医療法人「恵雄（けいゆう）会」が運営している。法人のホームページによると、介護付き有料老人ホームで定員６４人。読売新聞の取材に対し、「現時点で答えられることはない」としている。

施設入所者が被害の事件各地で

高齢者施設で入所者が襲われた事件は、過去にも相次いでいる。

川崎市の老人ホームでは２０１４年１１〜１２月、当時８６〜９６歳の男女３人が職員によって各居室のベランダから転落させられて死亡。１７年８月には、岐阜県高山市の介護老人保健施設で女性（当時８７歳）が職員に首を絞められるなどして亡くなった。

東京都中野区の介護付き有料老人ホームでは同年８月、男性（同８３歳）が浴槽に張った湯に顔をつけられて窒息死した。２２年５月には長野県塩尻市の介護施設で、女性（同７７歳）が向精神薬を服用させられて死亡した。

川崎市の住宅型有料老人ホームでは２４年１１月、同じ施設に入居する男に女性（同９２歳）が刃物で刺されて殺害される事件も起きている。