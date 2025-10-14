¸©ÌÄÌçÉÂ±¡¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¡×6400Ëü±ß¤ò²áÂç¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¡¡´µ¼Ô¤é¤ËÊÖ´Ô¤Ø¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©ÌÄÌçÉÂ±¡¤Ï10·î14Æü¡¢6400Ëü±ßÍ¾¤ê¤Ë¾å¤ë¿ÇÎÅÊó½·¤ò²áÂç¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢´µ¼Ô¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖ´Ô¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©ÌÄÌçÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ê¤É¤ÇÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤²èÁü¿ÇÃÇ¤ËºÝ¤·¤ÆËÜÍè¡¢¸©ÌÄÌçÉÂ±¡¤ÎÊü¼ÍÀþµ»»Õ¤¬¿ÇÃÇ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÀìÌç¤Îµ¡´Ø¤Ø°ÑÂ÷¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢Á°ÃÊ³¬¤Î¿ÇÃÇ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÇ¥ÉØ¤ÎÊ¬ÊÚ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀìÌç¤Î»º²Ê°å¤¬¾ï¶Ð¤Ç3¿Í°Ê¾åÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¡¢1¿Í¤¬»ºµÙ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢Êä½¼¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ÌÄÌçÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢°ìÄê¤Î´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¾ò·ï¤ÎÊÝ¸±ÅÀ¿ô¤ò¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ÃÅÀ¤·¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤òÀÁµá¡¢²áÂç¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³°Éô¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶â³Û¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó6458Ëü±ß¡¢ÊÖ´Ô¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÌó1Ëü3900¿Í¤Ç¤¹¡£
¸©ÌÄÌçÉÂ±¡¤Ï¡Ö¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£