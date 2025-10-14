¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¡¡¿À»³Ä®¤Ç¥¯¥ê¼ý³Ï¡ÚÆÁÅç¡Û
¿À»³Ä®¤Ç¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¥¯¥ê¤¬¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À»³Ä®¤Ç¤Ï¡¢Ìó20¸®¤ÎÇÀ²È¤¬¥¯¥ê¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¿À»³Ä®µ´äÆÌî¤ÎÇÀ¶ÈÊ¿ÆéÆÆ»Ë¤µ¤ó¤ÎÌó8¥¢ー¥ë¤ÎÈª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶ä´ó¡×¤ä¡ÖÀÐÄÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÊ¼ï¤Î¥¯¥ê¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢9·îËö¤«¤é¼ý³Ïºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èª¤ËÍî¤Á¤¿Âç¤¤Ê¡Ö¤¤¤¬¡×¤òÂ¤ò»È¤Ã¤Æ²¡¤·¹¤²¡¢Ãã¿§¤¯¿§¤Å¤¤¤¿¥¯¥ê¤Î¼Â¤ò¥È¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¡¢¼¡¡¹¤È¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÇÀ¶È¡¦Ê¿ÆéÆÆ»Ë¤µ¤ó¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¡Ê¼Â¤¬¡ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Û¥¯¥Û¥¯¤·¤¿ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯¤Ï¡¢ÉÔºî¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë500¥¥í¤Û¤É¤Î¼ý³Ï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¤Ï¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£