10·î3Æü¡¢º´Æá²ÏÆâÂ¼¤Çµ¯¤¤¿¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤Ï14Æü¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤äÆ»Ï©¾õ¶·¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10·î3Æü¡¢¸áÁ°8»þº¢º´Æá²ÏÆâÂ¼¤Î¹ñÆ»¤Ç¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ14Æü¡¢ÆÁÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ö¸Î¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎÈóÃåÍÑ¤Ç7·ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤Ç3·ï¡¢¸¡µó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¡¦ÆâÅÄ¹¯É×¸òÄÌ²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë²»¤¬ÌÄ¤ëÅÉÁõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢Æ»Ï©´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¤È¤â´Ø·¸µ¡´Ø¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤¬15·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢16¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£